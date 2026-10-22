Πότε αλλάζει η ώρα: Γιατί γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω πάντα Κυριακή

Λίγες ημέρες έμειναν μέχρι την Κυριακή, οπότε θα τεθεί σε ισχύ η χειμερινή ώρα χαρίζοντάς μας εξήντα λεπτά επιπλέον ύπνου.

Οι δείκτες των ρολογιών στις 4:00 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου θα γυρίσουν στις 3:00.

Μαζί με αυτή τη φθινοπωρινή αλλαγή της ώρας μικραίνει αισθητά και η διάρκεια της ημέρας.

Μαζί με αυτή τη φθινοπωρινή αλλαγή μικραίνει αισθητά και η διάρκεια της ημέρας. Οι πολέμιοι του μέτρου εστιάζουν κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η απότομη αλλαγή της ώρας στον ανθρώπινο βιολογικό ρυθμό και στην ποιότητα του ύπνου, ενώ αμφισβητούν πλέον και το κατά πόσο η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στις μέρες μας είναι πράγματι σημαντική.

Η χειμερινή ώρα επιστρέφει παραδοσιακά τα ξημερώματα Κυριακής, η οποία θεωρείται ημέρα ανάπαυσης για πολλούς εργαζόμενους. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε να εφαρμόζεται το μέτρο, δεν έλειψαν τα απρόοπτα, με ανθρώπους να αργούν να πάνε στη δουλειά ή στο ραντεβού που είχαν κανονίσει. Έτσι, αποφασίστηκε η συγκεκριμένη πρακτική να γίνεται σε μια χρονική στιγμή που η ανθρώπινη δραστηριότητα θα ήταν κατά το δυνατόν πιο περιορισμένη.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα οριστική απόφαση.

Ήδη από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει επίσημη πρόταση για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών, μια κίνηση που στηρίχθηκε θερμά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν, το θέμα συζητήθηκε ξανά στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2025.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών



Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ισχύουσας ευρωπαϊκής ρύθμισης για την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί η ανακοίνωση από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για την αλλαγή ώρας 2026 σε χειμερινή.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

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