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ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου – Σώοι οι επιβαίνοντες

στρατιωτικό ελικόπτερο
clock 11:19 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαριά προσγείωση πραγματοποίησε στρατιωτικό ελικόπτερο στην Κάλυμνο, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το protothema.gr, τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βαριάς προσγείωσης ή για τυχόν ζημιές που υπέστη το ελικόπτερο.

Αναμένονται νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες του συμβάντος.

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