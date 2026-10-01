Χάρης Βαρθακούρης μιλά για το ατύχημά του

Ο Χάρης Βαρθακούρης μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και περιέγραψε τις σοκαριστικές λεπτομέρειες από το ατύχημα που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

«Κοίτα, μισό βήμα πριν πιάσω το χερούλι της πόρτας του αυτοκινήτου που θα με επέστρεφε σπίτι μου, έβρεχε καταρρακτωδώς, γλίστρησα. Θυμάμαι ότι πετάχτηκα στον αέρα, όπως βλέπουμε σε κάτι ταινίες που πατάνε την μπανανόφλουδα και φεύγουν ολόκληροι στον αέρα. Έσκασα κάτω με την πλάτη και το κεφάλι. Ένιωσα ότι κάτι πήγε στραβά με το πόδι μου διότι έβγαλα μια κραυγή η οποία πρέπει να ακούστηκε πολλά χιλιόμετρα», σημείωσε.

«Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μας, στις οικογένειές μας. Και θέλω να πω ένα μήνυμα εδώ, σε όλα τα νέα παιδιά και σε όλους εμάς που απομονωνόμαστε στα social και στα tablet και χάνουμε τους φίλους μας, που πραγματικά κατάλαβα μέσα σε μια στιγμή πόσο βασικό ρόλο παίζουν οι φίλοι και η οικογένεια. Να μη νιώσεις μόνος».

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