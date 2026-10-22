Αυστραλία: Ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας από τους Εύζωνες (βίντεο)

Η Ελληνική Προεδρική Φρουρά (Εύζωνες) πραγματοποίησε επίσημη τελετή τιμητικής φρουράς στο Κενοτάφιο του Martin Place, στο Σίδνεϊ, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στη 1:00 το μεσημέρι. Η παρουσία τους δημιούργησε ρίγη συγκίνησης και χαράς σε όσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αλλαγή φρουράς από κοντά.

Το Κενοτάφιο του Σίδνεϊ, στην πλατεία Martin Place, είναι ένα ιστορικό πολεμικό μνημείο στο κεντρικό επιχειρηματικό κέντρο του Σίδνεϊ, το οποίο ανεγέρθηκε προς τιμήν των Αυστραλών στρατιωτών και ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Ελληνική Προεδρική Φρουρά βρίσκεται από τις 22 Οκτωβρίου στην Αυστραλία και θα παραμείνει μέχρι και τις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο του «Όχι» καθώς και σε σειρά πολιτιστικών δράσεων που αναδεικνύουν τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.

Στο Σίδνεϊ, τη φιλοξενία αυτής της ιστορικής επίσκεψης αναλαμβάνει η Ελληνική Λέσχη του Σίδνει, με την υποστήριξη της κυβερνήσεως της Νέας Νοτίου Ουαλίας, στα πλαίσια μιας εβδομάδας εορτασμών του Ελληνισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τον εορταστικό χορό (Gala Ball) για την επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026.

Mε αφορμή την επερχόμενη επέτειο του «Όχι» που γιορτάζεται κάθε χρόνο και στην Αυστραλία, τελείται και θεία λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κίνγκσφορντ, αλλά και τελετή μνήμης στο Σίδνεϊ στο Hyde Park για τους ANZAC (Στρατιωτικό Σώμα Αυστραλών και Νεοζηλανδών).

Παρόλο που η μέρα μνήμης αυτή εορτάζεται στις 25 Απριλίου κάθε χρόνο επειδή οι δυνάμεις των ANZAC είχαν επίσης σημαντική παρουσία στην περιοχή της Λήμνου (η οποία λειτούργησε ως βάση υποστήριξης για την Καλλίπολη), καθώς και στην Ελλάδα και την Κρήτη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1941) είθισται να τελείται και μια ξεχωριστή τελετή στη μνήμη τους και την 25η Οκτωβρίου.

Ακολουθούν και άλλες εκδηλώσεις με αποκορύφωμα την επιμνημόσυνη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Redfern. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπισκόπος Αυστραλίας, Μακάριος, θα προεξάρχει και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλα τα μέλη της ομογένειας και το ευρύ κοινό που επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής και να παραστεί στη μνήμη του γεγονότος.

Η επίσκεψη των Ευζώνων τιμά την Εθνική Επέτειο τις 28ης Οκτωβρίου 1940, επέτειο του «ΟΧΙ», επέτειο της άρνησης των Ελλήνων στις απαιτήσεις του Μουσολίνι. Τις πρώτες ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο πρέσβης της Ιταλίας, ο Emanuele Grazzi, παρουσίασε στον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά ένα τελεσίγραφο σύμφωνα με το οποίο θα επιτρεπόταν στις δυνάμεις του Άξονα να κατέχουν στρατηγικά σημεία επί ελληνικού εδάφους. Ο Μεταξάς απάντησε με τη γαλλική φράση «C’est la guerre». «Έχουμε πόλεμο». Ο Ελληνικός λαός χύθηκε στους δρόμους, κραυγάζοντας «ΟΧΙ!» Η επιτυχίες των Ελλήνων στα βουνά της Ηπείρου αποτέλεσαν τις πρώτες νίκες των Συμμάχων εναντίον του Άξονα στην Ευρώπη.

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