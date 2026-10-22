Εύβοια: Νεκρός μέσα στο ιατρείο του βρέθηκε γνωστός γυναικολόγος - Τον εντόπισε ασθενής του

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Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο ιατρείο του στην Ιστιαία Ευβοίας 65χρονος γυναικολόγος, ο οποίος ήταν γνωστός στην περιοχή, ενώ συνεργαζόταν και με μεγάλο μαιευτήριο της Αθήνας.

Όταν αποφάσισε να μπει στο γραφείο, τον είδε πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο γιατρός εντοπίστηκε από ασθενή που είχε μεταβεί στο ιατρείο του γυναικολόγου για εξέταση.

Ο ασθενής περίμενε αρκετή ώρα στο σαλόνι του ιατρείου, ωστόσο η πόρτα του γραφείου του γιατρού παρέμενε κλειστή και ο ίδιος δεν εμφανιζόταν. Τελικά, αποφάσισε να μπει στο γραφείο και τον είδε πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα.

Ο ίδιος ειδοποίησε τις Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου του γυναικολόγου.

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