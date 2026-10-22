ΕΛΑΣ: Προγραμματικό συνέδριο στα τέλη Ιανουαρίου – Ανοιχτός διάλογος και με μη μέλη

Το προγραμματικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου είναι, για την ΕΛΑΣ, το σημείο καμπής στο οποίο το νεότευκτο κόμμα του Αλέξη Τσίπραφιλοδοξεί να παρουσιάσει το πρόγραμμά του για την διακυβέρνηση της χώρας -«μια ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση για πολιτική αλλαγή στην χώρα», όπως λένε χαρακτηριστικά από την Αμαλίας. Στόχος του συνεδρίου είναι να καταστεί σαφές πως οι θέσεις της Αμαλίας δεν διαμορφώνονται «από τα πάνω», αλλά από την κοινωνία.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσυνεδριακός διάλογος δεν θα αφορά μόνο τα μέλη του κόμματος (γι’ αυτά ο διάλογος έχει ξεκινήσει ήδη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας): φιλοδοξία της ΕΛΑΣ είναι να συμμετάσχουν σε αυτή τη προσυνεδριακή διαδικασία πολίτες, θεσμικοί φορείς και ομάδες πολιτών που δεν αποτελούν μέρος του κόμματος. «Στο πλαίσιο του διαλόγου θα υπάρχουν συναντήσεις με φορείς αλλά και ομάδες πολιτών προκειμένου να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς τους και τις προτάσεις τους σε απευθείας συζητήσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που τους αφορούν», εξηγούν από την Αμαλίας.

Πίσω από τις γραμμές, φαίνεται πως ο προσυνεδριακός διάλογος, ο δρόμος για το προγραμματικό συνέδριο και οι παρουσίες εκεί θα λειτουργήσουν και ως σημείο καμπής για την εκλογική προσπάθεια του κόμματος -στην λογική πως η διαδικασία θα επιτρέψει την σύμπλευση με πρόσωπα που ως τότε δεν θα έχουν ενσωματωθεί στο εγχείρημα, ειδικά αν αυτοί προέρχονται από τον πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλη κεντροαριστερή δύναμη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ισορροπίες που διαμορφώνονται στον προοδευτικό χώρο ενόψει της εθνικής κάλπης του 2027.

Παράλληλα, το συνέδριο θα δώσει την ευχέρεια στο επιτελείο Τσίπρα να εμπλουτίσει και τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ -ήδη, ο πρώην πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί 13η σύνταξη με τα χρήματα που θα προκύψουν από την φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων πολιτών με την πατριωτική εισφορά: «Με την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και την 13η σύνταξη», είπε (TRT).

Στην Θεσσαλονίκη, ο Τσίπρας δεν είχε τοποθετήσει την πατριωτική εισφορά εντός του προϋπολογισμένου προγράμματος του κόμματος, σημειώνοντας πως στην ΕΛΑΣ δεν ξέρουν το ακριβές μέγεθος των εσόδων που θα έχει το μέτρο -γι’ αυτό από την ΕΛΑΣ είχαν μιλήσει για την δημιουργία του απαραίτητου περιουσιολογίου και την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον για έναν χρόνο.

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