Conference League: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει το «2Χ2» της… πρόκρισης στο Αλμάτι

Στο Αλμάτι της Κεντρικής Ασίας, περίπου 4.465 χιλιόμετρα μακριά απ’ την Αθήνα (!), στο πιο μακρινό ταξίδι που έκανε ποτέ στην Ιστορία του για να δώσει παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θέλει σήμερα (22/10-17:30, Magenta Sport 3 HD) να συνεχίσει στο μονοπάτι των νικών (και) στη League Phase του Conference League, κυνηγώντας το «2Χ2» στη διοργάνωση απέναντι στην Καϊράτ.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που πέρσι αγωνίστηκε στη League Phase του Champions League και μόνο... αμελητέο μέγεθος δεν είναι, το «τριφύλλι» ψάχνει τη δεύτερη νίκη του, που θα του ανοίξει πλέον το δρόμο για τα νοκ-άουτ και θα ισχυροποιήσει τη θέση του στη μάχη για να καταφέρει να «μπει» ακόμη και στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον «λαβωμένο» Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους 2,5 μήνες λόγω της θλάσης «βαριάς» μορφής στον δικέφαλο μηριαίο μυ (αρχές Ιανουαρίου αναμένεται η επιστροφή του στα παιχνίδια των «πράσινων»), αλλά και τους Αντριάνο Γιάγκουσιτς (εκτός απ’ αυτό το ματς με μυϊκό σπασμό στο δικέφαλο μηριαίο μυ) και Βίκτορ Κρίστιανσεν (μυϊκές ενοχλήσεις).

Από εκεί και πέρα ο Δανός τεχνικός σκέφτεται 3-4 αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα κόντρα στο Αστέρα Τρίπολης. Προβάδισμα για την ενδεκάδα, σε διάταξη 4-2-3-1 έχουν οι: Πένια - Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος - Κάνγκουα, Καμαρά - Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Αντίνο - Ντέσερς.

Την 24μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Πέμπτης (22/10, 17:30) με την Καϊράτ στο Αλμάτι συγκροτούν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Καϊράτ Αλμάτι: Αναρμπέκοφ, Μάτα, Σιρομπόκοφ, Μαρτίνοβιτς, Ταπάλοφ, Όκσανεν, Μεντόνσα, Τουγιάκμπαεφ, Γκουάλ, Γιούκολα, Εντμίλσον.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουτ (Ολλανδία), Γιόχαν Μπάλντερ, Ντίον Φίκερτ (Ολλανδία), 4ος διαιτητής: Σάντερ φαν ντερ Έικ (Ολλανδία), VAR: Έρβιν Μπλανκ (Ολλανδία), AVAR: Άλεξ Μπος (Ολλανδία),

Conference League:Το αποψινό πρόγραμμα

Το αποψινό πρόγραμμα του Conference League, για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, περιλαμβάνει 18 αναμετρήσεις για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 17:30, με την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός. Στις 19:45, η Ίβερια Τιφλίδας αντιμετωπίζει τη Μιάλμπι, η Νόρντζελαντ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Ερυθρός Αστέρας την Κοπεγχάγη, η Γιάμπλονετς την Μπράιτον, η Κάουνο Ζαλγκίρις την Μπραν, η Χετάφε τη Λουγκάνο, η Ίντερ ντ’ Εσκάλντες την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, η Πάφος τη Ρίγα και η Τραμπζονσπόρ τη Χαρτς.

Στις 22:00, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άγιαξ – Αταλάντα, Μονακό – Φράιμπουργκ, Μίντιλαντ – Σεντ Τρούιντεν, Τουν – Χάιντουκ Σπλιτ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Κουόπιο, Άαρχους – Εγκνάτια, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Τβέντε και Μπράγκα – Γάνδη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ – Λεβερκούζεν: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε στο Ηράκλειο

Europa League: Για το 3x3 ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Σπάρτα Πράγας, στο Καραϊσκάκη