Ένα crush σπάνια αλλάζει εντελώς κάποιον, όμως μπορεί να τον κάνει να συμπεριφέρεται λίγο διαφορετικά απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο πιο αυθόρμητος γίνεται ξαφνικά πιο νευρικός.

Ο πιο πρακτικός αρχίζει να κάνει μικρές χάρες που δεν ήταν απαραίτητες. Ο πιο ανεξάρτητος ανοίγει ένα παράθυρο στον προσωπικό του κόσμο που συνήθως κρατά κλειστό. Γιατί όταν μας αρέσει κάποιος, η συμπεριφορά μας αρχίζει να προδίδει ακόμη κι όσα δεν έχουμε ακόμη τολμήσει να πούμε.

Άλλος, ανάλογα και με το ζώδιο του, θα ψάξει αφορμή για να στείλει μήνυμα, άλλος θα θυμάται μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια που ειπώθηκε πριν από εβδομάδες και άλλος θα βάλει σιγά-σιγά στην καθημερινότητά του αυτόν που τον ελκύει, ενώ ταυτόχρονα θα το παίζει ότι δεν τρέχει τίποτα.

Ας δούμε όμως τα μικρά σημάδια που προδίδουν την έλξη που νιώθει το κάθε ζώδιο (ακόμη κι όταν προσπαθεί να μην το δείχνει)

ΚΡΙΟΣ

Όταν του αρέσεις, βρίσκει αφορμές να βρεθείτε

Ο Κριός δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο να περιμένει. Αν κάτι ή κάποιος του κινήσει το ενδιαφέρον, θέλει μια ώρα αρχύτερα να δει πού μπορεί να οδηγήσει και η ανάγκη του να δημιουργήσει επαφή γίνεται ακόμη πιο εμφανής. Ξαφνικά, εκείνο το event που θα γίνει το επόμενο Σ/Κ αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. «Μήπως να πάμε τελικά;».

Ένα μήνυμα μπορεί να σταλεί με μια ασήμαντη αφορμή. Μια πρόταση για έξοδο μπορεί να εμφανιστεί αυθόρμητα σχεδόν απ’ το πουθενά. Μπορεί να βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί σου με έναν τρόπο που μοιάζει τυχαίος, αλλά που πιθανότατα δεν ήταν και τόσο. Αντί να περιμένει την τύχη μπορεί να προσπαθήσει να βρει και να υποδείξει μόνος του την ευκαιρία, ή να της δώσει μια… καλή ώθηση.

Η παιχνιδιάρικη διάθεση μπορεί να γίνει πιο έντονη, τα πειράγματα και οι απαντήσεις πιο γρήγορες. Και, αν νιώσει ότι χάνει την προσοχή, μπορεί να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικός. Όχι μόνο επειδή θέλει να σε κερδίσει αλλά και γιατί η αβεβαιότητα τον δυσκολεύει.

Το σημάδι που τον προδίδει:

Σταματά να περιμένει τις ευκαιρίες και αρχίζει να τις δημιουργεί. Το πρόγραμμά του αρχίζει ανεπαίσθητα να προσαρμόζεται γύρω από το δικό σου. Και όσο πιο δύσκολο είναι να διαβάσει την αντίδρασή σου, τόσο περισσότερο προσπαθεί να καταλάβει αν υπάρχει ανταπόκριση.

ΤΑΥΡΟΣ

Σε βάζει στο σπίτι και στη ζωή του

Ο Ταύρος μπορεί να είναι από τα ζώδια που δυσκολεύουν περισσότερο την αποκωδικοποίηση, γιατί το φλερτ του δεν είναι απαραίτητα έντονο και εντυπωσιακό. Είναι όμως διαρκείας και σταθερό. Στην αρχή μπορεί απλώς να σε καλεί στις ίδιες παρέες. Μετά αρχίζει να θυμάται τι παραγγέλνεις, τι μουσική σου αρέσει ή ποιο μέρος προτιμάς. Και κάποια στιγμή συμβαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό.

Δεν σε ρωτά πλέον αν θέλεις να έρθεις. Έχει ήδη κρατήσει θέση για σένα. Η έλξη του φαίνεται πρώτα στην καθημερινότητα και μετά σε όλα τ’ άλλα. Μπορεί να σε προσκαλεί συχνά στο σπίτι για καφέ ή να εμφανιστεί με κάτι που ξέρει ότι θα σου αρέσει. Να σε συμπεριλάβει στα σχέδιά του χωρίς να το κάνει μεγάλο θέμα. Και εδώ μπορεί να βρίσκεται η παγίδα.

Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται τόσο φυσιολογικά, σαν μία φιλία που αναπτύσσεται, αλλά ο Ταύρος μπορεί να χτίζει οικειότητα για εβδομάδες χωρίς να κάνει μια ξεκάθαρη κίνηση. Και πριν καν καταλάβεις τι συνέβη, έχεις γίνει μέρος της καθημερινότητάς του.

Το σημάδι που τον προδίδει:

Η παρουσία σου γίνεται απαραίτητο κομμάτι της κανονικής του ζωής.

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