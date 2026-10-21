Ηράκλειο: Στο ΙΤΕ η διακεκριμένη διάλεξη "Νικόλαος Κυλάφης 2026"

Την 8η ετήσια Διακεκριμένη Διάλεξη «Νικόλαος Κυλάφης» θα δώσει για το 2026 o διακεκριμένος αστροφυσικός και κοσμολόγος Simon D. M. White, Ομότιμος Διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck για την Αστροφυσική στο Garching (Γερμανία).

Η διάλεξη του καθηγητή White, η οποία θα ακολουθήσει τη δημόσια τελετή αναγόρευσης, θα είναι ανοιχτή για το κοινό στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «A puzzle solved: the world is flat.» και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 14.00, στο Αμφιθέατρο του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.

Ο τιμώμενος Καθηγητής White είναι παγκοσμίως καταξιωμένος για τις θεμελιώδεις συνεισφορές του στην κατανόηση του σχηματισμού των γαλαξιών και των μεγαλύτερων δομών του Σύμπαντος. Πρωτοστάτησε στην καθιέρωση των αριθμητικών προσομοιώσεων ως βασικού ερευνητικού εργαλείου για τη σύγκριση της των θεωριών κοσμολογίας με αστρονομικές παρατηρήσεις, και συνέβαλε καθοριστικά στην εδραίωση του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου ΛCDM. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 700 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, που έχουν λάβει πάνω από 240.000 αναφορές.

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Έχει λάβει τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στην Αστροφυσική, μεταξύ των οποίων τα:

· Helen B. Warner Prize for Astronomy, από την American Astronomical Society (1986)

· Dannie Heineman Prize for Astrophysics, από το American Institute of Physics και την American Astronomical Society (2005)

· Gold Medal της Royal Astronomical Society (2006)

· Dirk Brouwer Award, από την American Astronomical Society (2008)

· European Latsis Prize, από το European Science Foundation (2008)

· Gruber Cosmology Prize (2011) – συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $0,5 εκατομμυρίου

· Shaw Prize in Astronomy (2017) – συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο $1,2 εκατομμυρίου

Είναι Fellow της Royal Society, Foreign Associate της National Academy of Sciences των ΗΠΑ, μέλος της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Leopoldina, της Academia Europaea, καθώς και ξένο μέλος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

H Διακεκριμένη Διάλεξη «Ν. Κυλάφης» («Nick Kylafis» Distinguished Lecturership) θεσπίστηκε το 2019 από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε αναγνώριση της εξέχουσας 35ετούς επιστημονικής και διοικητικής συνεισφοράς του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενου Μέλους ΔΕΠ του ΙΤΕ, Νικολάου Κυλάφη. Οι ακατάπαυστες προσπάθειές του για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της αριστείας στην Αστροφυσική στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έδρασαν καταλυτικά για την ίδρυση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, το 2018. Στο πλαίσιο της διάλεξης, ένας διακεκριμένος θεωρητικός αστροφυσικός προσκαλείται ετησίως στο ΙΤΕ για μία σύντομη επίσκεψη.

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ φιλοδοξεί ο θεσμός της Διάλεξης «Ν. Κυλάφης» να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία μιας παράδοσης επισκέψεων διακεκριμένων αστροφυσικών, οι οποίοι θα εμπνέουν με την παρουσία τους τις νεότερες γενιές επιστημόνων που εκπαιδεύονται στο ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα επικοινωνούν στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα της Κρήτης τα τελευταία επιτεύγματα στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα της Θεωρητικής Αστροφυσικής.

Για παρακολούθηση της τελετής διαδικτυακά, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://uoc-gr.zoom.us/j/83253494877?pwd=bZxzDB6Kg2yqIx1kIIxMkcddMYtWRO.1

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