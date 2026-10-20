Ηράκλειο: Στο ΙΤΕ η εναρκτήρια συνάντηση του έργου TETRIS

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2026, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο, η διήμερη εναρκτήρια συνάντηση του έργου TETRIS (Technology Transfer and Research Innovation Synergy), το οποίο συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Στο δίκτυο συμμετέχουν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το τετραετές έργο TETRIS, με προϋπολογισμό περίπου 4,7 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας και της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσα από τη συνεργασία και τη δικτύωση ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων της χώρας. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων.

Στο πλαίσιο της διήμερης συνάντησης αναδείχθηκαν ζητήματα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, όπως η διερεύνηση της ελευθερίας εμπορικής εκμετάλλευσης, η επιβεβαίωση της τεχνικής εφικτότητας ερευνητικών ιδεών, η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών και η αδειοδότηση τεχνολογιών.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της ανάπτυξης εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εξειδικευμένης γνώσης. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και, κατ’ επέκταση, στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Δρ Κωνσταντίνος Βαβέκης, Τεχνικός Προϊστάμενος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Ματαλλιωτάκης και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Μιχαήλ Ταταράκης.

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Στις εργασίες συμμετείχαν, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο, καθώς και ο Pedro Uceda, εκπρόσωπος της Ισπανίας στο δίκτυο πρεσβευτών του European IP Helpdesk και η Ivana Vuka, Senior Innovation Manager του οργανισμού RISE – Research and Innovation Services.

Η συμμετοχή των εκπροσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέδειξε την εθνική συνεργασία αλλά και τη διεθνή διάσταση της συνάντησης, συμβάλλοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία και τη μεταφορά τεχνολογίας.

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