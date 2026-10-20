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GOSSIP - LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την κόντρα με την Άννα Βίσση

Καρβέλας
clock 20:00 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με γυαλιά ηλίου και σκούφο εμφανίστηκε στην Πάρο ο Νίκος Καρβέλας μετά την κόντρα του με την Άννα Βίσση.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, τα σχετικά πλάνα προέκυψαν από ανάρτηση της δημοσιογράφου της ΕΡΤ Σοφίας Ορφανού, η οποία κατάγεται από την Πάρο.

Ο γνωστός συνθέτης εμφανίστηκε να περπατάει βιαστικά σε παραλία του νησιού των Κυκλάδων, δείχνοντας να μην έχει αντιληφθεί ότι τον τραβούσαν βίντεο

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νίκος καρβελας Παρος
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