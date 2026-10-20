«Θα με βρει ο θάνατος»: Σάλος στη Χαλκιδική από κήρυγμα ιερομόναχου κατά του Halloween σε σχολείο

Καταγγελία για θρησκευτικό κήρυγμα κατά του Halloween σε δημοτικό σχολείο της Χανιώτης, στη Χαλκιδική, διατυπώνει μητέρα μαθητή, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση ιερομόναχου προκάλεσε φόβο στο παιδί της, το οποίο άρχισε να ξυπνά μέσα στη νύχτα από εφιάλτες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Voria.gr, ο ιερομόναχος επισκέφθηκε το σχολείο και πέρασε από όλες τις έξι τάξεις, διακόπτοντας τα μαθήματα προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές για το Halloween από θρησκευτική σκοπιά.

Η μητέρα δημοσιοποίησε και φυλλάδιο που, όπως καταγγέλλει, μοιράστηκε στα παιδιά κατά την επίσκεψη. Όπως υποστηρίζει, οι γονείς και οι κηδεμόνες δεν είχαν ενημερωθεί προηγουμένως για την παρέμβαση.

Η ίδια περιγράφει ότι πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί όταν το παιδί της ξύπνησε ένα βράδυ τρομαγμένο. Όπως δήλωσε στη Voria.gr, η επίσκεψη το επηρέασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε για δύο ημέρες δυσκολευόταν να κοιμηθεί. «Έκανε δύο μέρες να κοιμηθεί, πιστεύοντας ότι θα το βρει ο θάνατος και ότι κάνει αμαρτίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι μαθητές φοβήθηκαν

Η μητέρα υποστηρίζει ακόμη ότι δεν είχε προγραμματιστεί κάποια εκδήλωση για το Halloween στην περιοχή και εκτιμά ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η παρέμβαση προκάλεσε φόβο στους μαθητές. «Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ένιωσαν τα παιδάκια της πρώτης και της δευτέρας με αυτές τις λέξεις», σημείωσε, εκφράζοντας την ανησυχία της για την επίδραση που θα μπορούσε να έχει το περιεχόμενο της ομιλίας σε μικρότερα παιδιά.

Στην καταγγελία της, η μητέρα στρέφεται και κατά της διεύθυνσης του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της διευθύντριας, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, όταν τέθηκε το ζήτημα στη διεύθυνση, η ίδια θεωρεί ότι δεν αναγνωρίστηκε η σοβαρότητα της παρέμβασης και ότι δόθηκε προτεραιότητα στις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις έναντι των κανόνων λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. «Η μετατροπή ενός ολόκληρου δημόσιου σχολείου σε χώρο υποχρεωτικής κατήχησης με το έτσι θέλω αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα», υποστηρίζει η μητέρα.

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