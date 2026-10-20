Σκληραίνει η στάση της Ιταλίας στους διαδηλωτές: Ακόμη και 12ωρη κράτηση ανηλίκων χωρίς αδίκημα – Στρατός στους δρόμους

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Σε μια πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας προσανατολίζεται η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία, καθώς το κύμα διαδηλώσεων για την ακρίβεια και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης εξαπλώνεται στη χώρα, με ορισμένες κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε βίαια επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πρόβλεψη, η οποία θα επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές να κρατούν ανηλίκους έως και 12 ώρες σε αστυνομικά τμήματα, ακόμη και χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Την πρόθεση της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που αναμένεται να εξετάσει το νέο πακέτο μέτρων.

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«Θέλουμε να παρεμβαίνουμε γρήγορα στους νέους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαλβίνι, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να περιορίσει τα φαινόμενα βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις συγκεντρώσεων για πρόσωπα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, καθώς και αυστηρότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της δράσης νεανικών συμμοριών.

Στρατός στο Μιλάνο μετά τις λεηλασίες και τα επεισόδια

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Μιλάνο, όπου η κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή 500 στρατιωτών, στον απόηχο των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πόλη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος ζωής. Αν και η κινητοποίηση ξεκίνησε ειρηνικά, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν στη συνέχεια με τις αστυνομικές δυνάμεις, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και προχώρησαν σε λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Οι ταραχές επεκτάθηκαν ακόμη και σε κεντρικά εμπορικά σημεία της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναγκάζοντας επιχειρήσεις να κατεβάσουν ρολά. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, στο Μιλάνο προσήχθησαν 271 νεαρά άτομα, ενώ 32 συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και 23 ανήλικοι.

Στους δρόμους και οι αγρότες

Την ίδια ώρα, το κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας δεν περιορίζεται στις μεγάλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Στο νότιο τμήμα της χώρας, αγρότες και οδηγοί φορτηγών έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς λιμανιών και αυτοκινητοδρόμων, διαμαρτυρόμενοι για τη ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι κινητοποιήσεις προσθέτουν ακόμη έναν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Μελόνι, καθώς η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης εντείνουν τις κοινωνικές πιέσεις.

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