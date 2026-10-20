Μαλεβίζι: Δράση Αστυνομίας και Δήμου για την προστασία των ηλικιωμένων από απάτες

Με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την προστασία των ηλικιωμένων από περιστατικά εξαπάτησης, πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Τυλίσου, ενημερωτική ομιλία με θέμα «Απάτες σε βάρος των ηλικιωμένων – Ενημερωνόμαστε, Προλαμβάνουμε, Προστατευόμαστε».

Η δράση διοργανώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Ανάπτυξης & Ενεργού Γήρανσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης της τοπικής κοινωνίας.

Στην ενημερωτική ομιλία συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ενεργού Γήρανσης Μαρίνα Βογιατζή και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη δράση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για την προστασία των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ομάδων.

Η συνάντηση στην Τύλισο αποτέλεσε τη δεύτερη ενημερωτική δράση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του ΑΤ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο ΚΑΠΗ Γαζίου, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερωτικές ομιλίες και στις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου Μαλεβιζίου.

Image

Την ενημέρωση πραγματοποίησε ο Ανθυπαστυνόμος Αντωνακάκης του Α.Τ. Μαλεβιζίου, ο οποίος παρουσίασε τις συνηθέστερες μορφές απάτης που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, με ιδιαίτερη στόχευση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα περιστατικών εξαπάτησης και δόθηκαν χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για την αναγνώριση ύποπτων τηλεφωνημάτων, επισκέψεων και άλλων απόπειρων εξαπάτησης.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη για ψυχραιμία, επαγρύπνηση και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, καθώς και η ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.

Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την προστασία των πολιτών. Η γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και η έγκαιρη αντίδραση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτροπή περιστατικών εξαπάτησης.

Η συγκεκριμένη δράση ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και το Α.Τ. Μαλεβιζίου συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης στις κοινότητες του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»