Η Ευρώπη «φλέγεται»: Οι πολίτες παραμένουν στους δρόμους για τη ζωή που δεν «βγαίνει» (βίντεο)

Έντονο κύμα κινητοποιήσεων καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια, την αύξηση του κόστους ζωής, την στεγαστική κρίση τις χαμηλές αποδοχές και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, οι αντιδράσεις στρέφονται σε κυβερνητικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και σε ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.

Μέσα από απεργίες, διαδηλώσεις και μαζικές συγκεντρώσεις, οι διαμαρτυρόμενοι διεκδικούν ουσιαστικές αλλαγές, φέρνοντας στο προσκήνιο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Διαδηλωτές απέκλεισαν την πρόσβαση στο Λούβρο - Η Μασσαλία επέβαλε απαγόρευση συγκεντρώσεων

Η πρόσβαση στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι αποκλείστηκε σήμερα το πρωί από φοιτητές που κινητοποιήθηκαν προκειμένου να εκφράσουν την "υποστήριξή" τους στο κίνημα των μαθητών λυκείου και να καταγγείλουν "την αστυνομική καταστολή", μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο τη διεύθυνση του μουσείου και δύο συνδικάτα.

«Έιμαστε υπερήφανοι που σας ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», αναγράφεται σε φυλλάδιο που είδε το AFP και έχει τοιχοκολληθεί κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση, η κινητοποίηση αυτή, που πραγματοποιείται από τους φοιτητές της Σχολής του Λούβρου, δεν έχει άμεση σχέση με το μουσείο, το οποίο δεν μπόρεσε να ανοίξει τις πύλες του κανονικά στις 09:00 (10:00 ώρα Ελλάδας).

Η ημερομηνία συμπίπτει ωστόσο ακριβώς με την πρώτη επέτειο της θεαματικής διάρρηξης που βύθισε το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, σε βαθιά κρίση.

Σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, που υποστηρίζει τη δράση χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, το μουσείο θα παραμείνει κλειστό «τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι» (13:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με άλλο συνδικάτο, το CFDT, οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών συνδέονται επίσης με τη δράση αυτή που εγγράφεται στο πλαίσιο των διαδηλώσεων των μαθητών λυκείου που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη μεγάλη ημέρα εθνικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Στο φυλλάδιό τους οι φοιτητές δεν κάνουν ειδική αναφορά στη δράση αυτή, αλλά εγγράφουν τον αποκλεισμό τους στον «αγώνα για το δικαίωμα να σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε, να ζούμε ελεύθερα σε καλές συνθήκες».

Η Σχολή του Λούβρου, που στεγάζεται μέσα στο Λούβρο, είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης, Αρχαιολογίας, Επιγραφικής, Ανθρωπολογίας και Μουσειoλογίας, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό της.

Εδώ και έναν χρόνο, η πρόσβαση στο Λούβρο έχει διαταραχθεί επανειλημμένα από ένα απεργιακό κίνημα που γεννήθηκε μετά τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου 2025 και διεκδικεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και απολαβές. Κατατεθειμένη τον Δεκέμβριο του 2025, η προειδοποίηση συνδικαλιστικών οργανώσεων για απεργία δεν έχει μέχρι τώρα αρθεί, ελλείψει τελικής συμφωνίας με το υπουργείο Πολιτισμού.

Στο μεταξύ, η Μασσαλία επέβαλε απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα, σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσαν οι τοπικές αρχές, μετά τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη μεγάλη αυτή πόλη της νότιας Γαλλίας στο περιθώριο της ημέρας διαδηλώσεων το Σάββατο.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από το μεσημέρι έως τις 8.00 μ.μ, τοπική ώρα (13:00 έως 21:00 ώρα Ελλάδας). Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές αναμένεται το απόγευμα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο δήμαρχος της οποίας Μπενουά Παγιάν (αριστερά) κατήγγειλε ανεπάρκεια των δυνάμεων της τάξης που έχουν κινητοποιηθεί και χαρακτήρισε «τρέλες» τα στοιχεία της νομαρχίας που έκαναν λόγο για έως και 30.000 λεηλασίες.

Η γαλλική κυβέρνηση να συγκαλεί σύσκεψη - Οι εκπρόσωποι των «κίτρινων γιλέκων» ανακοινώνουν νέες διαδηλώσεις το ερχόμενο Σάββατο

Με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλεί από σήμερα το πρωί μία διυπουργική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης και τους εκπροσώπους των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» να ανακοινώνουν ότι το ερχόμενο Σάββατο προγραμματίζουν να διαδηλώσουν εκ νέου, το Παρίσι μετράει από σήμερα το πρωί τις πληγές του, δηλαδή κατεστραμμένα κτίρια, επιχειρήσεις, αστικές υποδομές κ.α.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος ωστόσο δεν την αποδέχτηκε, λαμβάνοντας υπόψη - όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του - την ανάγκη να υπάρχει συνέχεια, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, στη διαχείριση της κρίσης και στις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο μεταξύ, οι αστυνομικέςαρχές απαγόρευσαν οποιαδήποτε συγκέντρωση και διαδήλωση στην Μασσαλία από τις δώδεκα το μεσημέρι έως τις οχτώ το βράδυ.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αντιδράσεις, ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών για την προεδρία της Δημοκρατίας Γκαμπριέλ Γκλιξμάν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της ιστορίας της και ότι, αν θέλει να έχει δημοκρατία, θα πρέπει να διατηρηθεί η τάξη στο εσωτερικό της χώρας. Ο Γκλιξμάν κάλεσε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποφασιστικά τις πράξεις βίας υπογραμμίζοντας ότι στην αντίθετη περίπτωση ωφελείται η ακροδεξιά. Κατηγόρησε επίσης τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς και επίσης υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν Λικ Μελανσόν ότι με τις ενέργειές του γίνεται αρωγός της Μαρί Λεπέν. Από την πλευρά του ο Μελανσόν θεώρησε υπεύθυνη για το χάος την κυβέρνηση.

Ευθύνες στον Μελανσόν επέρριψε και η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν λεγοντας ότι το κόμμα του εδώ και πολλά χρόνια κινείται σε λογικές βίαιων συγκρούσεων. Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία μίας δομής που θα συνδράμει τους επιχειρηματίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Στην περιοχή του Παρισιού εκτιμάται ότι επλήγησαν περί τα 400 εμπορικά καταστήματα.

Τέλος ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Τζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι «η Γαλλία βρίσκεται στο παρα ένα» και ότι το κράτος θα πρέπει να ξαναπάρει τον έλεγχο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα πρέπει να αναθεωρήσει συνολικά τις πολιτικές εσωτερικής ασφάλειας τις οποίες εφαρμόζει.

350 προσαγωγές την Κυριακή και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι

Τριακόσιες πενήντα προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, και κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Παρίσι, όπου λεηλατήθηκαν περίπου 30 καταστήματα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και ο δήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ. Σε εθνικό επίπεδο, το Σαββατοκύριακο, "προσήχθησαν επίσης 2.331 άτομα" και δεκάδες τέθηκαν σε προσωρινή κράτηση μετά τα βίαια επεισόδια, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ταραχές ξέσπασαν ξανά χθες, Κυριακή: συγκρούσεις και λεηλασίες στο Παρίσι, όπου περισσότερα καταστήματα έγιναν στόχος επιδρομών, καθώς και απόπειρες διαρρήξεων στη Λυών, τη Μασσαλία και κοντά στη Νάντη.

Δημαρχεία έγιναν στόχος επιθέσεων, καταστήματα λεηλατήθηκαν, δρόμοι γέμισαν συντρίμμια… Τα βίαια επεισόδια, που εκδηλώθηκαν στον απόηχο μιας εθνικής κινητοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων με αφορμή το κόστος ζωής, έχει αφήσει πολλούς σε κατάσταση σοκ.

Τριάντα δύο συλλήψεις διαδηλωτών στο Μιλάνο, η Μελόνι συγκάλεσε συνεδρίαση με αντικείμενο την δημόσια τάξη

Οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στο Μιλάνο ανέρχονται σε 32, με 271 προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών. Όπως προκύπτει, 220 απ' αυτούς είναι ανήλικοι και 60 έχουν ξένη υπηκοότητα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται, στο μεταξύ, να προεδρεύσει σήμερα έκτακτης σύσκεψης στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με θέμα την διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε σήμερα κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων». «Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία δίνονται «συμβουλές» για το πώς οι διαδηλωτές μπορούν να αποφεύγουν τη σύλληψη πριν ή μετά τις διαδηλώσεις.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τις περασμένες ώρες ανακοινώθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας για τις 24 Οκτωβρίου στο Τορίνο και για τις 30 Οκτωβρίου μαζική διαδήλωση στην Ρώμη.

Πορτογαλία: Οι διαδηλωτές παραμένουν στις σκηνές τους στη Λισαβόνα και στο Πόρτο διαμαρτυρόμενοι για την στεγαστική κρίση

Δεκάδες σκηνές παρέμεναν στημένες σήμερα το πρωί στο κέντρο της Λισαβόνας και του Πόρτο, όπου οι διαδηλωτές που έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το δικαίωμα στη στέγαση, αποφάσισαν να συνεχίσουν την κατάληψή τους για να απαιτήσουν μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης στην Πορτογαλία. Στη Λισαβόνα και το Πόρτο η νύχτα κύλησε ειρηνικά, αλλά οι διαδηλωτές είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στις επάλξεις.

Εκατοντάδες ακτιβιστές αρνήθηκαν να απομακρύνουν τις σκηνές τους, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών που τους ενημέρωσαν ότι η κατάληψη δημόσιου χώρου υπόκειται σε κανονισμούς και ότι κινδυνεύουν με διώξεις για ανυπακοή αν αρνηθούν να εγκαταλείψουν τον χώρο. Στο Πόρτο, όπου ξεκίνησε το κίνημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Μαρία Ζοάο Καλίστο, μία από τις εκπροσώπους του κινήματος, δήλωσε στην εφημερίδα Publico ότι έχει κατατεθεί γνωστοποίηση διαδηλώσεων για την περίοδο από 21 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Πιθανόν να υπάρξει συνάντηση μεταξύ των διαδηλωτών και του δημάρχου Πέδρο Ντουάρτε, αλλά οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Οι διαδηλωτές που έχουν στήσει σκηνές έχουν απευθύνει έκκληση για κινητοποιήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, προσβλέποντας να συμμετάσχουν σε ένα κίνημα που προετοιμάζεται στην Ισπανία και προτρέποντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 11 Νοεμβρίου.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την κρίση στέγασης και ότι θέλει να διευκολύνει τις εξώσεις μέσω μιας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των εξώσεων για τους ενοικιαστές που δεν πληρώνουν ενοίκιο, στο πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ενοικίων. Το πορτογαλικό κίνημα γεννιέται σε μια εποχή που η Ισπανία βιώνει διαμαρτυρίες για τη στέγαση οι οποίες εισέρχονται στην τέταρτη εβδομάδα τους και έχουν οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.

Αλβανία: Ο πρωθυπουργός Ράμα δηλώνει βέβαιος ότι το κράτος θα κερδίσει τη μάχη

Λίγες ώρες μετά τα χθεσινοβραδινά βίαια επεισόδια, ο πρωθυπουργός τη Αλβανίας εμφανίστηκε σήμερα βέβαιος ότι κράτος θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Αυτό δήλωσε κατά την ομιλία του στην πρωινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον υπουργό και την ηγεσία της Αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος λόγω των εξελίξεων ακύρωσε την επίσημη επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει σήμερα στην Βιέννη, όπου είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον ομοσπονδιακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ, τόνισε κατά την ομιλία του πως όποιος νομίζει ότι μπορεί να καταλάβει την εξουσία μέσω της βίας θα απογοητευτεί. Μάλιστα χαρακτήρισε τους νέους που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις άτομα με προβλήματα που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και επανέλαβε ότι χρησιμοποιούνται από ξένες υπηρεσίες με στόχο την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας. Ο Ράμα απέδωσε τα εύσημα στις ενέργειες της Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας πως οι αστυνομικοί επέδειξαν μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ερβιν Ντέμο είπε πως χθες, Κυριακή, το βράδυ η πυρπόληση του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Τιράνων ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση και αστυνομικοί που βρίσκονταν εκεί τραυματιστήκαν. Επίσης κατηγόρησε το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα επειδή, όπως υποστήριξε, χθες το βράδυ βρήκαν εκεί άσυλο κουκουλοφόροι ταραξίες.

Οι φοιτητές έχουν δώσει ραντεβού για νέες διαμαρτυρίες σήμερα το μεσημέρι. Ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη, με ισχυρές δυνάμεις, περιπολικά και αύρες. Σε άλλες αλβανικές πόλεις, οι μαθητές Λυκείου απέχουν σήμερα από τα μαθήματα και διαδηλώνουν στους δρόμους.

Πριν από λίγο σήμανε συναγερμός, όταν έφτασε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, σε υπουργεία, δικαστήρια και άλλες δομές του κράτους απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, εκκενώθηκαν το δικαστήριο και η εισαγγελία στο Φίερι, καθώς το μήνυμα φέρεται να αναφέρει πως έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο. «Σήμερα, με την άδεια του Αλλάχ, θα πραγματοποιήσουμε σειρά από προγραμματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος της χώρας. Αυτό είναι μόνο η αρχή...», αναφέρεται στο μήνυμα. Ωστόσο ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και πριν απο περίπου δύο μήνες χωρίς να γίνει τελικά κάτι.

Επεισόδια και διαδηλώσεις στο Βέλγιο για το κόστος σπουδών και τις κοινωνικές ανισότητες

Βελγικές φοιτητικές ομάδες τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους των σπουδών και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, πολλοί φορώντας μάσκες και φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πέταξε νερά, ενώ ορισμένοι διαδηλωτές αναποδογύρισαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον απλώς διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, όπου φοιτητές είχαν διαμαρτυρηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, επικαλούμενοι την αύξηση του κόστους των σπουδών και τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.

Διαβάστε επίσης

«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Στο στόχαστρο η κυβέρνηση Μακρόν, φόβοι για νέο κύμα βίαιων διαδηλώσεων

Διάγγελμα Μακρόν για επεισόδια: Θα είμαστε αδιάλλακτοι με όσους προκάλεσαν καταστροφές – Θα πληρώσουν

Εικόνες χάους στη Γαλλία - Επιστρατεύτηκαν αντλίες νερού και δακρυγόνα ενάντια στους διαδηλωτές

Η Ευρώπη «βράζει»: Χιλιάδες στους δρόμους για στεγαστική κρίση, ακρίβεια, ανισότητες – Οργή και συγκρούσεις