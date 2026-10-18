Η Ευρώπη «βράζει»: Χιλιάδες στους δρόμους για στεγαστική κρίση, ακρίβεια, ανισότητες – Οργή και συγκρούσεις

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Αντιμέτωπες με συνθήκες κοινωνικής έκρηξης βρίσκονται αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς η «φωτιά» που έχει ανάψει σε Γαλλία και Αλβανία σταδιακά μεταδίδεται και σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, αλλά και η Πορτογαλία, ενώ στις 21 Οκτωβρίου προετοιμάζονται κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα.

Την αρχή έκανε η Gen A, και την ακολουθούν ακτιβιστές, αγρότες, συνδικαλιστές και άλλες κοινωνικές ομάδες. Μπορεί ορισμένα από τα επιμέρους ζητήματα να διαφέρουν, όμως οι πολίτες, με μπροστάρη τη νεολαία, εξεγείρονται με βασική αιχμή τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες.

Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους στη Γαλλία

Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνουν οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με τις χθεσινές κινητοποιήσεις να είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Στις διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα σε πολλές πόλεις με επίκεντρο, όπως αναμενόταν, το Παρίσι, σημειώθηκαν και εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η χθεσινή ημέρα είχε και έναν διαδηλωτή νεκρό, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές έπαθε ανακοπή, ενώ ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας.

Άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών από την καταστολή, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε περισσότερες από 1.200 συλλήψεις, οι 855 στο Παρίσι.

Violent protests over the cost of living are spreading across France. Looting and fires have been reported in Paris, Marseille, and Lyon. https://t.co/VrDaPesXaR — Anonymous (@YourAnonOne) October 17, 2026

Από την πλευρά τους Μακρόν και Λεκορνί επιχειρούν να επενδύσουν στο αφήγημα «νόμος και τάξη».

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

NOW - A rioter climbs onto the statue of Joan of Arc, a patron saint of France, at the Place des Pyramides in Paris. https://t.co/EfOLIW990G — Disclose.tv (@disclosetv) October 17, 2026

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026 Massive protests in France against the high cost of living and the deterioration of public services. https://t.co/H3FUK6kcvC — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

Από την πλευρά του ο Σεμπαστιάν Λεκορνί διεμήνυσε ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Μυρίζει μπαρούτι» στην Αλβανία

Στη γειτονική μας Αλβανία η οργή της νεολαίας μπαίνει σε νέα φάση, καθώς, μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις των Ροζ Φλαμίνγκο, τις τελευταίες ημέρες μαθητές, φοιτητές και νέοι έχουν βγει στους δρόμους ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Μετά τις χθεσινές βίαιες διαδηλώσεις η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη, με τον πρωθυπουργό να καλεί το πρωί της Κυριακής τους διαδηλωτές σε διάλογο.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «όποιος θέλει να μιλήσει είμαι εδώ, όσοι θέλουν πέτρες και μάσκες έχουν το κράτος απέναντι τους» , ενώ ανέφερε πως προσπάθησε να μην πέσει στην παγίδα της βίας, που απαιτεί το αίμα.

Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες συνθήκες ο Ράμα προέταξε την απειλή της «έξωθεν παρέμβασης», ισχυριζόμενος ότι η διαμαρτυρίες είναι υποκινούμενες από «ξέρα χέρια» και στοχεύουν στις ενταξιακές προσπάθειες της χώρας του.

Άφησε, μάλιστα, σαφείς υπαινιγμούς κατά της Ρωσίας και του Ιράν, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν πολλά δεδομένα, για την παρέμβαση στα κοινωνικά δίκτυα αυτών των «ξένων χεριών», .

Την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι πριν από δύο ημέρες ένα drone με εκρηκτικά που προοριζόταν να για το γραφείο του πρωθυπουργού εξουδετερώθηκε και έπεσε στην αυλή.

Αναφερόμενος στα λόγια των φοιτητών, ότι δεν έχουν εισακουστεί, ο πρωθυπουργός Ράμα είπε ότι στην πραγματικότητα ακούει τις εκκλήσεις τους για παραίτηση και φυλάκιση του κάθε μέρα, αλλά κανένα συγκεκριμένο αίτημα και γιατί πρέπει να παραιτηθεί.

Ωστόσο, οι 78 συλληφθέντες στα επεισόδια οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων για να απολογηθούν .

Η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τίρανα με ανακοίνωση της ,καταδικάζει τη βία και κάνει έκκληση για ειρηνική άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας. Η Πρεσβεία ζητά επίσης αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών.

Βία και καταστολή στην Ιταλία

Ένταση επικράτησε και στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, το Τορίνο και η Μπολόνια, με τους διαδηλωτές να προτάσσουν την ακρίβεια ως ένα από τα πιο βασικά αιτήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και βίας και γκλομπ, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις νερού.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τις συγκρούσεις, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 50 προσαγωγές.

VIDEO | Proteste in tutta la Francia, a Limoges incendiato lo storico municipio #ANSA https://t.co/96NAtlANlI — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 18, 2026

Στην ιταλική πρωτεύουσα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και μεγάλη πορεία από το συνδικάτου CGIL για αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής της Τζόρτζια Μελόνι.



Η πρωθυπουργός της χώρας, πάντως, αντέδρασε στις εξελίξεις αναφέροντας «το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης.



Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη».

Η κοινωνική δυσαρέσκεια στη χώρα κλιμακώνεται, ενώ η ακροδεξιά κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη και με γενική απεργία που προγραμματίζεται για τις 20 Νοεμβρίου.

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Με τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο οι διαμαρτυρίες στην Πορτογαλία

Διαδηλώσεις σημειώθηκαν το Σάββατο και στην Πορτογαλία, όπου κινήματα για το δικαίωμα στη στέγη ένωσαν δυνάμεις με συνδικάτα, απαιτώντας αυξήσεις, καλύτερες συντάξεις και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Λισαβόνα, στο Οπόρτο και στην Κοΐμπρα.

Νέος γύρος συγκρούσεων στις Βρυξέλλες

Η γαλλική οργή έχει… εξαχθεί και στο γειτονικό Βέλγιο όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Το Σάββατο στο επίκεντρο βρέθηκαν οι Βρυξέλλες όπου εκατοντάδες άτομα διαδήλωσαν, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Βασικός λόγος διαμαρτυρίας είναι το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.

Μάλιστα, ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν προχώρησε σε απειλές τονίζοντας :«αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία. Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

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