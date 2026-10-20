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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Οι πύλες των Ενετικών Τειχών στο επίκεντρο της Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία»

ΒΙΒΛΙΟ
clock 17:51 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τις πύλες των Ενετικών Τειχών και φιλοξενούμενη την ξεναγό και ιστορική συγγραφέα Αθηνά Κυριακάκη – Σφακάκη πρόκειται να ασχοληθεί την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, η Λέσχης Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία», στο ΜΑΡΙΝΑ Café Restaurant.

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Τα Ενετικά Τείχη της Candia – Το μέγιστο μνημείο του Ηρακλείου» από το βιβλίο της Αθηνάς Κυριακάκη – Σφακάκη, που θα απασχολήσει την Λέσχη Ανάγνωση.

ΑΦΙΣΑ

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