Κρίνο και αγκάθι: Η Δέσποινα βλέπει τη Λευκή μαζί με τον Μάρκο σε μια τρυφερή στιγμή

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Κρίνο και Αγκάθι;

Η αποχώρηση της χωροφυλακής από το βουνό αναγκάζει τον Μάρκο να φύγει για να μάθει τι γίνεται στο χωριό. Ο Στέλιος εμφανίζεται έξω από το αρχοντικό των Αρβανιταίων με τη σπασμένη φωτογραφία του Ηλία, κατηγορώντας τους δημόσια για τον θάνατο και τη σκύλευση του τάφου του. Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα βλέπει τη Λευκή μαζί με τον Μάρκο σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ ο Γεροδήμος προσπαθεί να επιβάλει την τάξη, ζητώντας ενισχύσεις και προειδοποιώντας τον Παναγή πως θα ψάξει ξανά την υπόθεση του Ηλία.

Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος παίζει διπλό παιχνίδι, πλησιάζοντας τη Χρυσούλα προκειμένου να μάθει πληροφορίες για τη Λευκή για χάρη του Μήτρου. Στο βουνό, ο Μάρκος αποκαλύπτει στη Λευκή πως ειδοποίησε τον πατέρα του για το πού βρίσκονται, προκαλώντας την οργή της, ενώ στο πλευρό των Δρογουταίων στέκονται απρόσμενοι σύμμαχοι από το χωριό. Καθώς η νύχτα πέφτει, ο Παναγής φεύγει κρυφά για την καλύβα, όπου βρίσκει τη Λευκή μόνη έξω και τη σημαδεύει με το όπλο του…

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