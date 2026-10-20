Market Pass: Voucher για τρόφιμα πριν από τα Χριστούγεννα – Πώς μπορεί η πρώτη πληρωμή να φτάσει τα 1.000 ευρώ

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Πριν από τα Χριστούγεννα του 2026 σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών στην κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη χορήγηση κουπονιών για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας από συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη καταβολή, καθώς αναμένεται να περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά για δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, η αρχική ενίσχυση θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 1.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αποτελεί σταθερή ή εγγυημένη παροχή για όλους τους δικαιούχους.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από την επιλεξιμότητα κάθε νοικοκυριού, την περίοδο που θα καλύπτουν τα αναδρομικά και τους οριστικούς όρους εφαρμογής.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Η πρώτη χορήγηση των νέων vouchers έχει τοποθετηθεί χρονικά πριν από τα Χριστούγεννα του 2026.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει θέσει ως στόχο η αρχική ενίσχυση να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, αξιοποιώντας τον αναδρομικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πρώτης πίστωσης για όλους τους δικαιούχους.

Η οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος συνδέεται και με την προετοιμασία του δικτύου καταστημάτων που θα συμμετέχουν στο νέο σύστημα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), το οποίο αποτελεί βασικό μηχανισμό κοινωνικής προστασίας για τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι δικαιούχοι του ΕΕΕ εντάσσονται στην επισιτιστική βοήθεια βάσει των προβλεπόμενων κανόνων.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και για άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια, ακόμη και αν δεν εντάσσονται στην κύρια κατηγορία ωφελουμένων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανάγκη ενίσχυσης μπορεί να τεκμηριώνεται από αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας.

Η τελική ένταξη θα εξαρτάται από την πλήρωση των σχετικών κριτηρίων.

Ποιοι μπορούν να λάβουν αναδρομικά

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος είναι η αναδρομικότητα της επισιτιστικής ενίσχυσης.

Το νέο σύστημα προβλέπει τη συγκεντρωτική καταβολή ποσών που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης από το προηγούμενο μοντέλο επισιτιστικής βοήθειας.

Ωστόσο, η λήψη αναδρομικών δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτόματη για οποιονδήποτε υπήρξε κάποια στιγμή δικαιούχος κοινωνικής παροχής.

Καθοριστικό ρόλο θα έχει η επιλεξιμότητα του νοικοκυριού κατά την περίοδο που θα καλυφθεί αναδρομικά, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στην επισιτιστική βοήθεια.

Για όσους είχαν δηλώσει συμμετοχή στις προηγούμενες δράσεις, η σχετική δήλωση ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας.

Αντίστοιχα, νοικοκυριά που δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για συγκεκριμένους μήνες δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την καταβολή ποσών για ολόκληρη την αναδρομική περίοδο.

Παραδείγματα: Πόσα χρήματα μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό

Με βάση την ενδεικτική μηνιαία ενίσχυση των 60 ευρώ, τα αναδρομικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που θα αναγνωριστούν.

Μήνες αναδρομικών Αναδρομικό ποσό Μαζί με ενδεικτικό εξάμηνο 360 €

6 μήνες 360 € 720 €

12 μήνες 720 € 1.080 €

16 μήνες 960€ 1.320 €

17 μήνες 1.020 € 1.380 €

Τα ποσά είναι αποκλειστικά αριθμητικά παραδείγματα, με υπόθεση σταθερής ενίσχυσης 60 ευρώ τον μήνα. Δεν αποτελούν επίσημο πίνακα πληρωμών ή επιβεβαίωση ότι θα δοθούν αναδρομικά για τις συγκεκριμένες περιόδους.

Για παράδειγμα, εάν ένα νοικοκυριό δικαιούται αναδρομικά 12 μηνών, το αντίστοιχο ποσό με βάση τα 60 ευρώ τον μήνα θα ήταν 720 ευρώ.

Εάν στην ίδια πίστωση περιλαμβανόταν και η αξία ενός νέου εξαμήνου, δηλαδή 360 ευρώ, το συνολικό ενδεικτικό ποσό θα ανερχόταν σε 1.080 ευρώ.

Το εάν οι δύο αυτές κατηγορίες ποσών θα πιστωθούν μαζί θα εξαρτηθεί από τον τελικό μηχανισμό εφαρμογής.

Χρειάζεται νέα αίτηση για το voucher;

Το νέο σύστημα προβλέπει σύνδεση με το υφιστάμενο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία.

Στόχος είναι η ένταξη των δικαιούχων να πραγματοποιείται με αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη ξεχωριστή αίτηση σε νέα πλατφόρμα.

Η συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας συνδέεται με τις σχετικές δηλώσεις και τους ελέγχους επιλεξιμότητας.

Για τα νοικοκυριά που δεν λαμβάνουν ΕΕΕ αλλά αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια, προβλέπεται ειδική διαδικασία πιστοποίησης της ανάγκης στήριξης.

Οι λεπτομέρειες για τυχόν απαιτούμενες ενέργειες των δικαιούχων θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μέσα από τις επίσημες οδηγίες εφαρμογής.

Τι θα μπορούν να αγοράζουν οι δικαιούχοι

Τα vouchers θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας.

Η εξαργύρωση θα γίνεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Η βασική αλλαγή σε σχέση με παλαιότερες μορφές επισιτιστικής βοήθειας είναι ότι ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει ο ίδιος τα προϊόντα που χρειάζεται, αντί να παραλαμβάνει ένα προκαθορισμένο πακέτο.

Ωστόσο, το voucher θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του για αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών ή ειδών τυχερών παιχνιδιών. Επίσης, δεν θα είναι δυνατή η εξαργύρωση της ενίσχυσης σε μετρητά.

Πώς θα λειτουργεί η επαναφόρτιση

Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση vouchers με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις.

Με βάση το σενάριο μηνιαίας ενίσχυσης 60 ευρώ, η αξία ενός εξαμήνου θα ανερχόταν ενδεικτικά στα 360 ευρώ.

Η συνέχιση της ενίσχυσης θα συνδέεται με τη διατήρηση της επιλεξιμότητας, ενώ οι ακριβείς κανόνες για τη διάρκεια χρήσης και την επαναφόρτιση θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο εφαρμογής.

Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το κατακερματισμένο μοντέλο διανομής βασικών αγαθών με ένα ενιαίο σύστημα στήριξης, δίνοντας στους δικαιούχους περισσότερες επιλογές ως προς το πότε και από πού θα προμηθεύονται τα προϊόντα που χρειάζονται.

Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι η οριστική ημερομηνία της πρώτης καταβολής, ο υπολογισμός των αναδρομικών και το τελικό ποσό που θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

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