Ρέθυμνο: Στο επίκεντρο η διαχείριση του νερού και η πολιτιστική συνεργασία στη συνάντηση δημάρχου και Ισπανού πρέσβη

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και η ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη με τον πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα Χόρχε Ντομέκ, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το δημαρχείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ρέθυμνο, δίνοντας έμφαση στην ορθολογική διαχείριση του νερού ύδρευσης, στον περιορισμό της σπατάλης και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες.

Με αφορμή την ισπανική τεχνογνωσία στα συστήματα διαχείρισης νερού και τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη των δύο χωρών, ο δήμαρχος παρουσίασε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η υλοποίησή του εντός της προσεχούς τριετίας, ώστε να αντιμετωπιστεί μεγάλο μέρος των προβλημάτων ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων στην πόλη και στα 101 χωριά του δήμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το κυκλοφοριακό, με τον κ. Μαρινάκη να αναφέρεται στην ανάγκη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ανάπτυξης υποδομών και παροχής εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στους πολίτες, σε συνδυασμό με μέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης αυτοκινήτου. Στο μεταξύ, τη συζήτηση απασχόλησαν το μεταναστευτικό, η δημογραφική και οικιστική ανάπτυξη του Ρεθύμνου, καθώς και ο πολεοδομικός σχεδιασμός για τη διάθεση γης προς ανέγερση κατοικιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον δήμαρχο στο έργο κατασκευής 4.000 νέων φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου.

Στο πεδίο της πολιτιστικής συνεργασίας, ο Ισπανός πρέσβης πρότεινε τη διοργάνωση εργαστηρίων γνωριμίας της τοπικής κοινωνίας με τον ισπανικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Η πρόταση συνδέεται με την υφιστάμενη συνεργασία του δήμου με το Ινστιτούτο Θερβάντες, μέσω της οποίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ρέθυμνο αποτελεί το μοναδικό εξεταστικό κέντρο ισπανικής γλώσσας DELE στην Κρήτη. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στην παιδεία, στον πολιτισμό και στην αειφόρο ανάπτυξη.

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