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ΕΛΛΑΔΑ

Σκηνές στο Σύνταγμα στήνουν οι φοιτητές - Ξεκινά διήμερο κινητοποιήσεων

σκηνές - Σύνταγμα
clock 19:07 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα μικρό αστικό κάμπινγκ θυμίζει από το απόγευμα η πλατεία Συντάγματος, καθώς φοιτητές στήνουν σκηνές στο πλαίσιο νέας διαμαρτυρίας για τη δημόσια παιδεία, το κόστος σπουδών και τη φοιτητική μέριμνα.

​Στον χώρο της πλατείας έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 φοιτητική συγκέντρωση και συναυλία, με τη σημερινή κινητοποίηση να αποτελεί τον προπομπό των μαζικών εκπαιδευτικών δράσεων που έχουν εξαγγελθεί για αύριο, Τετάρτη, σε όλη τη χώρα.

Συγκεντρώσεις σε 50 πόλεις

​Συγκεκριμένα, για αύριο έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 50 πόλεις. Στην Αθήνα το πανεκπαιδευτικό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 11:00 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές, με τη ΔΟΕ να έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και την ΟΛΜΕ στάσεις εργασίας που με τις αποφάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ μετατρέπονται σε 24ωρες. Παράλληλα, τρίωρη στάση εργασίας έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους του Δημοσίου να δώσουν το «παρών» στα συλλαλητήρια.

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