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Κρήτη: Διατάχθηκε έρευνα στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση της σορού 57χρονου τουρίστα

Νοσοκομείο Ρεθύμνου
clock 15:40 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια κάτω από τα οποία η σορός ενός 57χρονου βρέθηκε εκτός ψυκτικού θαλάμου.

Ο διοικητής διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι ο νεκρός παρέμεινε εκτός ψύξης για τρία εικοσιτετράωρα, εξηγώντας ότι η μετακίνηση διήρκεσε λίγες μόνο ώρες, λόγω της ανάγκης να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή σε άλλη σορό.

Όπως επεσήμανε, πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να προκύψει, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι στον συγκεκριμένο χώρο επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Πρόκειται για τη σορό ενός 57χρονου Ουγγρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Παρασκευή στη λίμνη Κουρνά, στην περιοχή της Γεωργιούπολης

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Σορός Νοσοκομείο Ρεθύμνου
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