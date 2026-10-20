Ηράκλειο: Με σκηνές και πανό έξω από την Περιφέρεια οι φοιτητές (εικόνες)

Με επίκεντρο το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης, φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

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Κρατώντας πανό και στήνοντας σκηνές έξω από το κτίριο, οι συγκεντρωμένοι διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν, με το υψηλό κόστος των ενοικίων και τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για πολλούς φοιτητές που σπουδάζουν στην Κρήτη.

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Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ώρα που το Περιφερειακό Συμβούλιο συζητά σειρά θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2026, αλλά και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

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Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η έγκριση σχεδίου σύμβασης για την εφαρμογή πολιτικής ελεύθερης μετακίνησης φοιτητών που είναι προστατευόμενα μέλη οικογενειών δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι φοιτητές, ωστόσο, στρέφουν την προσοχή και στο φλέγον ζήτημα της στέγασης, ζητώντας παρεμβάσεις που θα δώσουν ουσιαστική διέξοδο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όταν για λίγα τετραγωνικά καλούνται να πληρώσουν 500 και περισσότερα ευρώ,

Υπενθυμίζεται ότι σήμετα το απόγευμα φοιτητές και φοιτήτριες θα στήσουν σκηνές στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται αύριο Τετάρτη (21/10), με την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τους εκπαιδευτικούς και με συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο.

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