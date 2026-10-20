Σκηνές στο Σύνταγμα από το απόγευμα - «Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα» λέει η Δημογλίδου

Το «νήμα» των κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν την Ευρώπη πιάνουν και οι Έλληνες φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, με κεντρικά αιτήματα τη βελτίωση των όρων σπουδών, αλλά και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τρίτη το απόγευμα στις 18:00, οπότε φοιτητές και φοιτήτριες θα στήσουν σκηνές στην Πλατεία Συντάγματος, θυμίζοντας τις κινητοποιήσεις για τη στέγη σε Πορτογαλία και Ισπανία.

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται την Τετάρτη (21/10), με την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τους εκπαιδευτικούς και με συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία, τα προβλήματα στις εκπαιδευτικές δομές, τον υπερβολικό αριθμό μαθητών ανά τάξη, αλλά και τις κτηριακές ελλείψεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς φορείς, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε προσωπικό, παρά το γεγονός ότι η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικών μουσικής, θεατρικής αγωγής και εικαστικών, καθώς και στις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων για περισσότερους εκπαιδευτικούς, σχολικούς νοσηλευτές και ψυχολόγους.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την αντίθεσή τους στη λειτουργία τμημάτων με 25 ή και περισσότερους μαθητές, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες αυτές δυσκολεύουν το εκπαιδευτικό έργο και περιορίζουν την αποτελεσματική στήριξη των παιδιών, ιδιαίτερα όσων έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στα βασικά αιτήματα της απεργίας περιλαμβάνεται επίσης η βελτίωση των σχολικών υποδομών. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, ελλείψεις στη συντήρηση των κτιρίων και ανάγκη άμεσης υλοποίησης προσεισμικών ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα» λέει η Δημογλίδου

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της σήμερα και ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικές αρχές είναι προετοιμασμένες για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για το χειρότερο σενάριο.

«Υπάρχουν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και σήμερα, στις 18:00 και αύριο στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες περιοχές, δήλωσε στον ΣΚΑΙ η κα Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα επιτρέψει στους φοιτητές που ξεκινούν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους να κατασκηνώσουν στο κέντρο της Αθήνας, όπως συνέβη και πριν από λίγες ημέρες.Ωστόσο, αναφορικά με τον κίνδυνο δημιουργίας επεισοδίων, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο ούτε να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή. «Ίσως κάποιοι θέλουν να μιμηθούν καταστάσεις στο εξωτερικό», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο με παρουσία της αστυνομίας όπου μπορεί να προκληθεί πρόβλημα, για την ασφάλεια των πολιτών που θέλουν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη φύλαξη συγκεκριμένων χώρων, όπως καταστήματα και πρεσβείες, προκειμένου να αποτραπούν βανδαλισμοί. Η κα Δημογλίδου κάλεσε επίσης τον κόσμο να αποφύγει το κέντρο της Αθήνας, προειδοποιώντας ότι αναμένεται μια δύσκολη ημέρα.

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