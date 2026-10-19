Απεργιακό κύμα και στο Ηράκλειο για Παιδεία και Υγεία στις 21 Οκτωβρίου

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 εκπαιδευτικοί και νοσοκομειακοί γιατροί, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ – ΔΟΥ) οργανώνει κυλιόμενες στάσεις εργασίας και γενικές συνελεύσεις, ενόψει της πανελλαδικής απεργίας της 25ης Νοεμβρίου, αντιδρώντας στις κεντρικοποιήσεις των ΔΟΥ.

Απεργιακό κάλεσμα από την ΕΛΜΕ Ηρακλείου

Ανοιχτό κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να συμμετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου απευθύνει η ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στην πλατεία Ελευθερίας, με σύνθημα «Καθηγητές – δάσκαλοι – γονείς – μαθητές μια γροθιά!» και αίτημα να διατεθούν πόροι για τους μισθούς και την Παιδεία και όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη των λίγων.

Η ΕΛΜΕ επισημαίνει ότι, ενώ πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία, κυρίως σε ειδικότητες όπως μουσικοί, θεατρολόγοι, εικαστικοί και γυμναστές, καθώς και στην ειδική αγωγή. Παράλληλα, τονίζει ότι τα πολυπληθή τμήματα των 25, 26 και 27 μαθητών δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μαθητές με διαγνώσεις και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων, με το πρόβλημα να έχει επιδεινωθεί μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, αλλά και για ασυντήρητα, ακατάλληλα ή επικίνδυνα σχολικά κτίρια. Ως παραδείγματα αναφέρει περιστατικά και προβλήματα στους Αγίους Αναργύρους, στην Ξάνθη, στη Χαλκιδική, σε σχολεία ειδικής αγωγής, στην Αλικαρνασσό και στο Αρκαλοχώρι.

Η ΕΛΜΕ αναδεικνύει επίσης το ζήτημα των χαμηλών μισθών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, στα ενοίκια και στις μετακινήσεις. Παράλληλα, καταγγέλλει διώξεις και πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος εκπαιδευτικών για τη συνδικαλιστική δράση και τη συμμετοχή στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, κάνοντας αναφορά σε περίπου 2.500 διώξεις. Στις διεκδικήσεις της περιλαμβάνονται η άμεση κάλυψη όλων των κενών, η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, η ανάκληση των συμπτύξεων τμημάτων και η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Ζητά, ακόμη, γενναία κρατική χρηματοδότηση, δωρεάν ρεύμα και νερό για τα σχολεία, αφορολόγητο πετρέλαιο, ποιοτικά σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά και προσλήψεις τραπεζοκόμων στα ολοήμερα σχολεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών υποδομών, με αίτημα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, συντήρησης και ανέγερσης σχολείων, καθώς και έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Η ΕΛΜΕ ζητά επίσης αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016-2017, μέτρα στέγασης και δωρεάν μετακίνησης των εκπαιδευτικών, αλλά και απόσυρση ρυθμίσεων που, σύμφωνα με την ίδια, δυσχεραίνουν τις σχολικές εκδρομές και τη λειτουργία των νηπιαγωγείων.

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Στο πλαίσιο των αιτημάτων της περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των μέτρων που ενισχύουν τους ταξικούς φραγμούς στη γνώση, όπως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η Τράπεζα Θεμάτων, το πολλαπλό βιβλίο και το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς και η αντίθεση στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών και στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Ζητά, επίσης, να σταματήσουν οι διώξεις που συνδέονται με τη συνδικαλιστική δράση και να απαλλαγούν από τις κατηγορίες οι εκπαιδευτικοί που καλούνται σε πειθαρχικό συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει, τέλος, αιτήματα για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κλείσιμο της βάσης της Σούδας και των άλλων αμερικανονατοϊκών βάσεων, μη συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων και καταδίκη της στήριξης προς το Ισραήλ. Η ΕΛΜΕ εκφράζει παράλληλα τη θέση της υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης. Για την ημέρα της κινητοποίησης, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00, ενώ η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00.

Απεργούν οι νοσοκομειακοί γιατροί με αίτημα αυξήσεις και προσλήψεις

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και οι νοσοκομειακοί γιατροί σε όλη τη χώρα, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για την Υγεία του λαού – Όχι για τον πόλεμο και τα κέρδη τους! Αυξήσεις στους μισθούς – μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού», διεκδικούν διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, στελέχωση των δημόσιων μονάδων Υγείας και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στην Πάτρα, στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο, στο Αγρίνιο, στις 11:00 στην κεντρική πλατεία, και στο Αργοστόλι, στις 10:30 στην πλατεία Βαλλιάνου.

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την εντατικοποίηση της εργασίας, τις υπεράριθμες εφημερίες, τις ελλείψεις προσωπικού, τις νοσηλείες ασθενών σε ράντζα και διαδρόμους, καθώς και τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω υποστελέχωσης. Παράλληλα, αντιτίθεται στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων και στην ανάγκη των γιατρών να καταφεύγουν σε πρόσθετη ιδιωτική εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Στα αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται, ακόμη, η κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, η επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, η κατάργηση του πλαφόν στις πρόσθετες εφημερίες και η έγκαιρη εξόφληση όλων των δεδουλευμένων. Ζητά επίσης αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες έως την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Η ΟΕΝΓΕ διεκδικεί πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, δωρεάν θέρμανση στα νοσοκομεία και κατάργηση των χρεώσεων για εξετάσεις, συνταγές και υπηρεσίες στα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία. Παράλληλα, χαιρετίζει τις κινητοποιήσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων για τη δημόσια Υγεία, οι οποίες πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα.

Κυλιόμενες στάσεις εργασίας στις ΔΟΥ έως τις 25 Νοεμβρίου

Σε κινητοποιήσεις προχωρά και η ΠΟΕ – ΔΟΥ, η οποία ανακοίνωσε πρόγραμμα κυλιόμενων στάσεων εργασίας ανά περιοχή και γενικών συνελεύσεων των συλλόγων-μελών της, ενόψει της πανελλαδικής απεργίας της 25ης Νοεμβρίου.

Η Ομοσπονδία αντιδρά στις προωθούμενες κεντρικοποιήσεις των ΔΟΥ, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη μείωση του προσωπικού, την εργασιακή ανασφάλεια και την περαιτέρω αποδυνάμωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών στην περιφέρεια. Οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια της κλαδικής απεργίας της 19ης Μαρτίου, των περσινών κυλιόμενων στάσεων εργασίας και της απεργίας – αποχής από τον προληπτικό έλεγχο, καθώς και της αποχής από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου.

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Η ΠΟΕ – ΔΟΥ υποστηρίζει ότι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, η άρση της χωρικής αρμοδιότητας και η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας θα εντείνουν την εργασιακή πίεση και θα επιφέρουν περαιτέρω μείωση του προσωπικού. Παράλληλα, προειδοποιεί για επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο περαιτέρω ερημοποίησης.

«Καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις στον αγώνα, απαιτούμε ισχυρές ΔΟΥ σε κάθε νομό της Περιφέρειας», τονίζει η Ομοσπονδία, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις ενάντια στις κεντρικοποιήσεις «δεν είναι η πρώτη μας απάντηση ούτε η τελευταία». Οι απεργιακές δράσεις της 21ης Οκτωβρίου και οι κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν έως τις 25 Νοεμβρίου αναδεικνύουν τις διεκδικήσεις εργαζομένων σε διαφορετικούς κλάδους, με επίκεντρο τις αποδοχές, τη στελέχωση, τις συνθήκες εργασίας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

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