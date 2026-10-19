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ΕΛΛΑΔΑ

Από σήμερα οι εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό - Ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα

κορωνοιος
clock 09:10 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο emvolio.gov.gr για τον εμβολιασμό των πολιτών έναντι της λοίμωξης COVID-19 και ήδη τα πρώτα ραντεβού έχουν οριστεί.

Ο εμβολιασμός ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με νόσο COVID-19 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, έναντι 80 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα εξακολουθούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν σοβαρή νόσηση από τη λοίμωξη COVID – 19.

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