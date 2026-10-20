Ιεράπετρα: Στους 419 οι μετανάστες σε δύο σημεία της πόλης – Εκτός δυνατοτήτων η ΑΓΡΕΞ

Υπό πίεση βρίσκεται ξανά η Κρήτη εξαιτίας των συνεχών περιστατικών αφίξεων μεταναστών. Σε συναγερμό έχει τεθεί η Ιεράπετρα καθώς τα περισσότερα περιστατικά καταφθάνουν πλέον εκεί.

Στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας μεταφέρθηκαν 112 μετανάστες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, οι οποίοι εντοπίστηκαν την Τρίτη σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Οι 112 αναμένεται να παραμείνουν και να διανυκτερεύσουν στον χώρο, καθώς η δομή της πρώην ΑΓΡΕΞ έχει πλέον εξαντλήσει τη δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον ατόμων.

Την ίδια ώρα, στην ΑΓΡΕΞ παραμένουν 307 μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η μεταφορά των πρώτων 103 προς τα Χανιά, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αναβλήθηκε για αύριο. Έτσι, συνολικά 419 μετανάστες φιλοξενούνται πλέον σε δύο διαφορετικά σημεία της Ιεράπετρας, με τις ανάγκες για την προσωρινή διαμονή και την επιτήρησή τους να αυξάνονται.

Στην παραλιακή πλατεία βρίσκονται εθελοντές οι οποίοι συνδράμουν με είδη πρώτης ανάγκης. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, είχε ήδη επισημάνει ότι η πρώην ΑΓΡΕΞ έχει φτάσει στα όριά της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναλάβει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τον σχεδιασμό για τη διαχείριση των νέων αφίξεων και τη μεταφορά τους σε άλλους χώρους.

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