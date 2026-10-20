«Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της, αλλά είναι καλά»

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ξέσπασε παράλληλα για τα ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Συγκεκριμένα, σημειώσε πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει κάθε γυναίκα στην ηλικία της, τονίζοντας ωστόσο πως είναι καλά και απολύτως ευτυχισμένη.

«Πραγματικά απορώ και είμαι πάρα πολύ θυμωμένη για μία ακόμα φορά. Έχω πει επανειλημμένως για τον κίτρινο τύπο, δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν μία πένα και γράφουν όλες αυτές τις ανακρίβειες, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που γράψανε σήμερα. Είμαι έξαλλη. Και τους προκαλώ να έρθουν να το διαπιστώσουν. Η Ζωζώ είναι καλά, ούτε καθηλωμένη στο κρεβάτι είναι, ούτε τίποτα. Έχει περιποίηση, φροντίδα και είναι πολύ καλά. Όσον αφορά την υγεία της, έχει τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει μία γυναίκα της ηλικίας της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Πρωινό.

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