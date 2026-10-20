Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης για το εξώδικο που έστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σχολιάσε στην εκπομπή Happy Dayτο εξώδικο που απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στον θείο του, Αντώνη Βουγιουκλάκη, αλλά και σε εκδοτικό οίκο, με αφορμή το βιβλίο-λεύκωμα που ετοιμάζεται για τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

«Υπάρχει πάντα η πλήρης αγάπη, φροντίδα και συμπαράσταση προς τον Γιάννη σε οτιδήποτε. Σε μια οικογένεια όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις λύνονται με αγάπη και συζήτηση και όχι στα δικαστήρια. Οι σχέσεις με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ήταν, είναι και θα είναι καλά. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή κάνουν λάθη, από εκει και πέρα οι οικογένειες πάντα είναι εδώ με τη δύναμη της αγάπης και της κατανόησης να συνεχίσουν ακόμα πιο δυνατές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

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