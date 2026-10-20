Έρχεται «τριπλή» πληρωμή για τους συνταξιούχους

Πριν από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα δουν όλοι οι συνταξιούχοι τα χρήματα που τους αναλογούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, η πληρωμή των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου ξεκινά από αυτήν κιόλας την εβδομάδα.

Επιπλέον, τον μήνα που έρχεται θα γίνει εμβόλιμα η καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ σε όσους απόμαχους της εργασίας είναι άνω των 65 ετών, αλλά και σε μερίδα δικαιούχων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που ξεκινά σήμερα: Στο τέλος της θα είναι διαθέσιμες στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις στην πρώτη «φουρνιά» δικαιούχων, ενώ η επόμενη ομάδα δικαιούχων θα λάβει τα χρήματά της, μία ημέρα πριν την παρέλαση.

Ημερομηνίες για τις πληρωμές συντάξεων

Συγκεκριμένα, από τη μια όσοι είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν την επόμενη Δευτέρα 26 του μήνα, θα έχουν διαθέσιμες τις συντάξεις στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής 23 τρέχοντος.

Από την άλλη, όσοι έχει προγραμματιστεί να πληρωθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, καθώς η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως εξής:

 Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).



 Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα των 400€

Μέσα στο Νοέμβριο θα γίνει και η καταβολή του ετήσιου επιδόματος σε συνταξιούχους: Η μόνιμη ετήσια ενίσχυση φέτος διαμορφώνεται στα 400 ευρώ καθαρά (από 300 ευρώ που ήταν πέρυσι) και υπολογίζεται πως θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το διάστημα μεταξύ 17 με 20 Νοεμβρίου.

«Κλειδί» που «ανοίγει την πόρτα» στην ενίσχυση των 400 ευρώ συνιστά από φέτος η ηλικία κάθε συνταξιούχου: Πέρα από το γενικό όριο των 65 ετών που καθορίζει το ποιοι θα λάβουν και ποιοι όχι την λεγόμενη «13η σύνταξη», υπάρχει και το «ειδικό» όριο των 60 ετών το οποίο αφορά συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν μέχρι και την τελευταία πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης καταργήθηκαν και πλέον το βασικό κριτήριο είναι η ηλικία.

Στις περιπτώσεις των νέων συνταξιούχων όμως «μετρά» και το πότε απονεμήθηκε και καταβλήθηκε η οριστική σύνταξη.Μετά την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ, θα ακολουθήσει το διάστημα 25 – 27 Νοεμβρίου η πληρωμή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου.

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