Ρεύμα: Στα 248 ευρώ η χονδρική τιμή - Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος του Νοεμβρίου προμηνύει η εκρηκτική άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής, η οποία εκτινάσσεται πλέον κοντά στα 250 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με τον Οκτώβριο να βρίσκεται στο τελευταίο του δεκαήμερο, η μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς κινείται ήδη αισθητά υψηλότερα από τον Σεπτέμβριο, περιορίζοντας τα περιθώρια των προμηθευτών να συγκρατήσουν τις χρεώσεις του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (HEnEx), η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου εκτινάσσεται στα 247,82 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση 6,62% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε διαμορφωθεί στα 232,43 ευρώ/MWh.

Όπως αναφέρει το imerisia.gr, πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια μέση τιμή του μήνα, ενώ μέσα σε μόλις δύο ημέρες η χονδρεμπορική αγορά καταγράφει άνοδο περίπου 37%, καθώς στις 18 Οκτωβρίου η τιμή βρισκόταν στα 180,78 ευρώ/MWh.

Κάτω από τα συνήθη επίπεδα τα αποθέματα φυσικού αερίου

Παράλληλα οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν περαιτέρω άνοδο πάνω από τα 88 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς οι περιορισμένες προμήθειες ΥΦΑ από τον Κόλπο συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου εν όψει του χειμώνα.

Τα επίπεδα αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας το 74,31% της χωρητικότητας στις 18 Οκτωβρίου, αλλά παραμένουν κάτω από τα συνήθη επίπεδα για αυτή την εποχή του έτους.

Οι ροές φυσικού αερίου από την περιοχή παραμένουν περίπου 80% χαμηλότερες από τα επίπεδα του περασμένου έτους. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εντατικότερο ανταγωνισμό μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης, των δύο μεγαλύτερων περιοχών εισαγωγής ΥΦΑ στον κόσμο, για τα διαθέσιμα φορτία καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι τιμές παραμένουν ευάλωτες σε περαιτέρω αυξήσεις σε περίπτωση πιο κρύου χειμώνα και παρατεταμένων διαταραχών στην προσφορά.

Ανεβαίνει ο μέσος όρος του Οκτωβρίου

Ακόμη πιο ανησυχητική για τους καταναλωτές είναι η εικόνα του μηνιαίου μέσου όρου, ο οποίος αποτελεί βασική παράμετρο για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων τιμολογίων.

Με βάση τα στοιχεία για το διάστημα 1–20 Οκτωβρίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 172,94 ευρώ/MWh, έναντι 156,31 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 10,64%.

Η ανοδική τάση γίνεται ακόμη πιο εμφανής από τη σύγκριση των δύο πρώτων δεκαημέρων, ενώ το πρώτο δεκαήμερο η μέση τιμή βρισκόταν στα 151,33 ευρώ/MWh, στο δεύτερο εκτινάχθηκε στα 194,55 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 28,6%.



Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επτά από τις πρώτες είκοσι ημέρες του Οκτωβρίου η χονδρεμπορική τιμή ξεπέρασε τα 200 ευρώ/MWh, ενώ στις 20 Οκτωβρίου η μέγιστη ωριαία τιμή έφτασε ακόμη και τα 406,48 ευρώ/MWh.

Τι έρχεται στα τιμολόγια Νοεμβρίου

Η νέα άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής αυξάνει την πιθανότητα νέων επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Νοεμβρίου, όταν οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι εταιρείες θα απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους μέσω εκπτώσεων ή θα μετακυλίσουν μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων στους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ πιέσεις αναμένονται και στα κίτρινα κυμαινόμενα προγράμματα, ανάλογα με τον τρόπο τιμολόγησής τους.

Αντίθετα, οι καταναλωτές με μπλε σταθερά τιμολόγια διατηρούν τη συμφωνημένη τιμή προμήθειας για όσο ισχύει η σύμβασή τους.

Οι επόμενες συνεδριάσεις της χονδρεμπορικής αγοράς θα είναι καθοριστικές για τον τελικό μέσο όρο του Οκτωβρίου και, κατ’ επέκταση, για τις χρεώσεις που θα δουν οι καταναλωτές τον Νοέμβριο. Προς το παρόν, πάντως, η τάση δείχνει προς νέες αυξήσεις, με το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο ενόψει του χειμώνα.

Πηγή: ethnos.gr

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