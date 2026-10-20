Η "σιωπηλή δύναμη" , ο εφιάλτης του πολιτικού κατεστημένου! του Θανάση Παπαμιχαήλ*

Υπάρχει μια δύναμη που δεν ψηφίζει, δεν φωνάζει, δεν κατεβαίνει στους δρόμους. Κάθεται στον καναπέ και παρακολουθεί με ψυχρή απογοήτευση. Και οι πολιτικοί, που μετρούν μόνο τα κουκιά της πελατειακής τους βάσης, την έχουν ξεγράψει.



Γιατί αυτή η "σιωπηλή παράταξη", το εκρηκτικό κοκτέιλ της μαζικής αποχής και της αδιευκρίνιστης ψήφου, είναι ο μεγαλύτερος φόβος του πολιτικού συστήματος.

Δεν είναι απλώς αδιαφορία. Είναι μια ηχηρή, σιωπηλή απόρριψη. Μια ολόκληρη κοινωνία που αρνείται να νομιμοποιήσει έναν θίασο που δεν την εκπροσωπεί.

Όταν η αποχή ξεπερνάει σταθερά το 40% σε κρίσιμες αναμετρήσεις, δεν μιλάμε για απλή τεμπελιά. Μιλάμε για αποσιώπηση. Πρόσθεσε σε αυτούς τους "αόρατους" τους αναποφάσιστους, αυτούς που ταλαντεύονται μέχρι την τελευταία στιγμή επειδή δεν έχουν ακούσει ούτε μία λέξη αλήθειας. Μαζί, αυτοί οι δύο κόσμοι αποτελούν τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Ανοργάνωτη, απρόβλεπτη και έτοιμη να γκρεμίσει τις βεβαιότητες.

Το σύστημα βολεύεται με την αποχή. Ο κομματικός στρατός, ο εξαρτημένος ψηφοφόρος και οι πελατειακοί μηχανισμοί είναι πάντα συνεπείς στο ραντεβού τους στην κάλπη, γιατί έχουν συμφέροντα να υπερασπιστούν. Η αποχή είναι πολυτέλεια που εξυπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς, οι οποίοι ξέρουν ότι όσο ο κόσμος μένει σπίτι, οι καρέκλες τους είναι ασφαλείς.

Αλλά ο ανεξάρτητος πολίτης που απέχει δεν είναι πολιτικά νεκρός. Είναι απλώς ανικανοποίητος. Η "αδιευκρίνιστη ψήφος" δεν είναι σύγχυση, είναι έλλειψη προσφοράς. Είναι ζήτηση για αλήθεια που δεν βρίσκει καμία πολιτική απάντηση.

Αν αυτή η τεράστια μάζα αποφασίσει μια μέρα να σηκωθεί από τον καναπέ, οι ισορροπίες θα διαλυθούν σε δευτερόλεπτα. Τα ποσοστά θα καταρρεύσουν, τα "κάστρα" θα πέσουν και κανένα exit poll δεν θα μπορεί να προβλέψει το χάος.



Ο καναπές δεν είναι ουδέτερο έδαφος, είναι χαρακώματα. Και όταν ο αντισυμβατικός, οργισμένος και απαξιωμένος πολίτης αποφασίσει ότι η σιωπή του δεν πιάνει τόπο, η νύχτα των εκλογών θα γίνει ο εφιάλτης του πολιτικού κατεστημένου.

*Ο Θανάσης Παπαμιχαήλ είναι Επικοινωνιολόγος-Συγγραφέας Οδηγών Πολιτικής Αυτοβελτίωσης (Σ.Ο.Π.Α.)

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