Συμβασιούχοι Υπηρεσίας Ασύλου: Κατέρχονται σε στάση εργασίας με αίτημα τη μονιμοποίηση

Κρίσιμο τετ α τετ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να έχουν την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου οι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στο πολυετές καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας.

Με φόντο μια θετική δικαστική απόφαση-σταθμό για 252 υπαλλήλους, το Σωματείο μεταφέρει την πίεση στο γραφείο του Υπουργού, συνοδεύοντας τη συνάντηση με στάση εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση του Σωματείου:

Εδώ και χρόνια, η πολιτική ηγεσία αδιαφορεί για το δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών για οριστική λύση στο εργασιακό τους μέλλον, επιλέγοντας να διατηρεί εκατοντάδες εργαζόμενους σε καθεστώς αβεβαιότητας αντί να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίλυση του ζητήματος.

Εδώ και χρόνια καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στηρίζουμε καθημερινά τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και ανταποκρινόμαστε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αντικείμενο εργασίας. Κι όμως, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε καθεστώς ανασφάλειας, χωρίς σαφείς απαντήσεις και χωρίς να γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη μέρα.

Παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, το ζήτημα παραμένει άλυτο. Και αυτό ενώ έχει ήδη εκδοθεί η πρώτη θετική δικαστική απόφαση, η οποία δικαίωσε 252 συναδέλφους μας, και ενώ ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται με αντίστοιχες αγωγές.

Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να εξακολουθεί να αντιδικεί με τους εργαζομένους του για να αποδειχθεί αυτό που γνωρίζει εδώ και χρόνια: ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι η παρουσία μας είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, προχωράμε σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως και τη λήξη του ωραρίου, απαιτώντας να αναληφθούν επιτέλους συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Δεν αρκούν πλέον οι διαβεβαιώσεις ότι το ζήτημα εξετάζεται ή ότι αναζητείται λύση σε



συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.





Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Αττική και στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στις υπόλοιπες πόλεις.

Στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι. Ο Σύλλογος των μόνιμων συναδέλφων μας συμμετέχει στην κινητοποίηση, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη του. Η κοινή μας κινητοποίηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η σταθερή εργασία, η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας αποτελούν υπόθεση όλων των εργαζομένων.

Οι ανάγκες των Υπηρεσιών μας δεν είναι προσωρινές. Η εργασία μας δεν είναι περιστασιακή. Και η πολυετής εκκρεμότητα δεν μπορεί να συνεχίζεται επ' αόριστον.



Ζητάμε να αντιμετωπιστεί επιτέλους η αγωνία μας με τη σοβαρότητα που της αρμόζει.

Πίσω από κάθε σύμβαση υπάρχει ένας εργαζόμενος, μια οικογένεια και μια ζωή που δεν μπορεί να παραμένει σε διαρκή εκκρεμότητα.



Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου δίνουμε το παρών και διεκδικούμε το αυτονόητο: αξιοπρέπεια, εργασιακή ασφάλεια και ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον μας.

Η αλληλεγγύη μάς δυναμώνει. Η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει ουσιαστική λύση για όλους τους συναδέλφους.

Κανένας συνάδελφος μόνος του! Καμία άλλη αναμονή χωρίς άμεση λύση!

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