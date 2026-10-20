Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

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Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δύο δόσεις, για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας, στο Ο.Τ. 2241 της Περιοχής Πράξης Εφαρμογής «Θέρισσος - Δειλινά - Κορώνι» του Δήμου Ηρακλείου, μετά την με αρ.44/2025 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κύρωση τμήματος ανώνυμης οδού ως κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό «Κάμπος Αγ. Σύλλα» του Δήμου Ηρακλείου. 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπηρεσιών για την εκτέλεση τμήματος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών και πράσινων αποβλήτων και συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου και συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και Οδοκαθαρισμού 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου».

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων κατά της υπ’ αρ.Α580/2026 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (τμημα Α ́ Μονομελές), επί της ΑΓ117/14-03-2024 αγωγής της «ΟΤΕ Α.Ε» κατά του Δήμου Ηρακλείου, και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας. 5. Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 662/2026 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Γ ́).

6. Έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή και παράλληλη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου στα Ο.Τ. 2208 και Ο.Τ. 2209 το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία Κ. Χ. (δρόμου), της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας των κληρονόμων Παπαδαντωνάκη Νικολάου, εμβαδού 17,40 μ2 της περιοχής «Θέρισος–Μασταμπάς–Δειλινά-Κορώνη» του Δήμου Ηρακλείου.

7. Επικύρωση Πρακτικού Αποσφράγισης, Ελέγχου Δικαιολογητικών Μειοδότη, Κατακύρωση Προμήθειας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Χορήγηση πρωϊνού γεύματος μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σχολικών ετών 2026-2027 και 2027-2028».

8. Εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών ́Έργων για τον ορισμό συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρώτης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ.7727/26-04-2024 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις

αντισεισμικής προστασίας Δήμου Ηρακλείου» από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», και καθορισμός της αμοιβής της.

9. Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Δημοπρασιών για αγορές-πωλήσεις-εκμισθώσεις-μισθώσεις ακινήτων για τα έτη 2026- 2027.

10. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για την έγκριση νομικής υποστήριξης του υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κ. Γεωργίου Κουτουλάκη.

11. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων.

12. Εισήγηση αναφορικά με τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για διαγραφές οφειλών και προσαυξήσεων άρδευσης δημοτών.

13. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 53,80 € στον κ. Κ.Δ-Μ.

14. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Β.Χ.

15. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής προστίμων που βεβαιώθηκαν στο όνομα Κ. Ε. με τους 30ο/2026 & 35ο/2026 Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

16. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής προστίμων που βεβαιώθηκαν στο όνομα Χ.Γ. με τους 11ο/2024, 23ο/2024 & 20ο/2025 Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

17. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για μεταφορά ποσών Τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ηρακλείου από την Τράπεζα ALPHA BANK στον λογαριασμό που διατηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

18. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής-Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων. 19. Λήψη απόφασης εξωδικαστικής αποζημίωσης για όχημα που υπέστη ζημία από κάδο απορριμμάτων.

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