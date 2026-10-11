Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή

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Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:





1. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενα τμήματα καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πελασγών στον οικισμό Βούλγαρη στα Καμίνια που προσκυρώνεται σε ιδιοκτησία με την πράξη προσκύρωσης 27/1977 (ΟΤ Χ 88). 2. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, 3ου και 4ου Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και έγκριση υποβολής αιτήματος 3ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου του υποέργου 1:«Διαμόρφωση και οικολογική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Μεσαμπελιών» της πράξης «Δράσεις αστικής αναζωογόνησης στο Δήμο Ηρακλείου», Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

3. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου με τίτλο : «Ενιαίο Δίκτυο Πεζοδρόμων - Ανάπλαση Οδού Δελημάρκου ΠΕ-1».

4. Έγκριση του 6ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης, του 2ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 4ου ΠΚΤΜΝΕ. σύμφωνα με τα άρθρα 132, 156 του Ν.4412/2016, του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 5. Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών.

6. Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής προστίμων που βεβαιώθηκαν στα ονόματα Χ. Σ & Χ. Ε. με τους 19ο/2025 & 4ο/2026 Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

7. Αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου. 8. Εξειδίκευση της δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο : «Χριστούγεννα στην πόλη» σε βάρος του ομότιτλου ΑΛΕ:015.2420908023, για το ποσό των 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

9. Έγκριση αποδοχής δωρεάς δωροεπιταγών για τις υπηρεσίες Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου (Δ.Κ.Π.).

10. Ανάκληση της με αρ. 699/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 11. Λήψη απόφασης για επαναπροκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας.

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