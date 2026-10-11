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GOSSIP - LIFESTYLE

Πανταζάρας - Τουμάση: Θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά

α
clock 12:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Τρία χρόνια μετά τον γάμο τους στην Κωνσταντινούπολη, οι δύο ηθοποιοί ετοιμάζονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life, η Σίσσυ Τουμάση διανύει προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ωστόσο, κανείς από τους δυο δεν έχει επιβεβαιώσει την χαρμόσυνη είδηση.


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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Argyris Pandazaras (@argy_pandazaras)

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