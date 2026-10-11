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ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί ο σύντροφός σου δεν σκέφτεται όπως εσύ; Του γέροντος Νεκτάριου Μουλατσιώτη* (βίντεο)

ζευγαρι
clock 11:53 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Σε μια σχέση, δύο άνθρωποι δεν μοιράζονται το ίδιο μυαλό — και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ταιριάζουν.

Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν.

Πολλές παρεξηγήσεις στο ζευγάρι ξεκινούν όταν περιμένουμε από τον άλλον να σκέφτεται ακριβώς όπως εμείς. «Δεν είμαστε συγκάτοικοι στο ίδιο μυαλό.»

Εσύ έχεις νιώσει ποτέ ότι ο άνθρωπός σου σκέφτεται εντελώς διαφορετικά από εσένα;

* Νεκτάριος Μουλατσιώτης - Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος

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