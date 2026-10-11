Τι θα φάμε σήμερα; Kεφτεδάκια Στρογγανόφ με μανιτάρια και χυλοπίτες

ΥΛΙΚΑ



[Για τα κεφτεδάκια]

500 γρ. κιμά ανάμεικτο

2 φέτες ψωμί του τοστ, αλεσμένες

50 ml γάλα

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, τριμμένο

1 αυγό

¼ κ.γ. μπαχάρι

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΣΤΡΟΓΓΑΝΟΦ

350 γρ. μανιτάρια, σε φέτες

1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. αλεύρι

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.σ. Worcestershire sauce (εναλλακτικά 1 κ.γ. ντοματοπελτέ + 1 κ.γ. ξίδι)

400 ml ζωμό βοδινού φρέσκο ή ψυγείου

150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

2 κ.σ. γάλα

3 μικρά αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα

1 κ.γ. άνηθο ψιλοκομμένο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

χυλοπίτες βρασμένες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



ΒΗΜΑ 1



Σε μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, με λαδωμένα χέρια, τα τοποθετούμε στο air fryer και ψήνουμε στους 190°C για 12΄, μέχρι να ροδίσουν.

ΒΗΜΑ 2



Σε βαθύ τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τα μανιτάρια για 8΄, αλατίζοντας ελαφρά. Προσθέτουμε το αλεύρι, τη μουστάρδα, την πάπρικα και τη Worcestershire sauce και ανακατεύουμε για 1΄. Ρίχνουμε σταδιακά τον ζωμό και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.

ΒΗΜΑ 3



Προσθέτουμε τα κεφτεδάκια, μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά. Αραιώνουμε το γιαούρτι με το γάλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, περιχύνουμε με το γιαούρτι και ανακατεύουμε. Μόλις ενσωματωθεί το γιαούρτι στη σάλτσα προσθέτουμε τα αγγουράκια τουρσί, τον άνηθο και αποσύρουμε. Σερβίρουμε σε πιάτα τα κεφτεδάκια με σάλτσα και με τις χυλοπίτες.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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