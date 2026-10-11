ΠΑΣΟΚ: Πολιτική εκδήλωση στο Ηράκλειο για ιδιωτικό χρέος και προστασία της πρώτης κατοικίας

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών αναμένεται να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης.





Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00, στην αίθουσα του ξενοδοχείου IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL (οδός Κορωναίου 26 & Αγίου Τίτου).



Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η πρόταση του κινήματος για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, η οποία, σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, στοχεύει σε μια κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ προβλέπει:



• Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων νοικοκυριών.



• Ρύθμιση έως 120 δόσεις για τη διευκόλυνση των συνεπών οφειλετών, με ταυτόχρονη μείωση τόκων και προσαυξήσεων.



• Θέσπιση αυστηρών κανόνων λειτουργίας για τα funds και τους servicers, προκειμένου να μπει τέλος στις μονομερείς αυθαιρεσίες.



• Αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να προσφέρει γρήγορες και πραγματικές δεύτερες ευκαιρίες σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν.





Οι ομιλητές της εκδήλωσης



Για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις θέσεις του κόμματος θα μιλήσουν εξειδικευμένα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας και των τομέων πολιτικής:



1. Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας, με άμεση αρμοδιότητα τα τραπεζικά θέματα, το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών.



2. Δημήτρης Σπυράκος, Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για τους πολίτες, τους εκπροσώπους των τοπικών παραγωγικών φορέων και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης: 100% κρατική αρωγή στην Κρήτη - Έρχεται το "e112" - Διπλή ενίσχυση στους αλιείς

Τσουκαλάς: «Ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι εγγυητής σταθερότητας, παράγοντας αστάθειας ο Μητσοτάκης»