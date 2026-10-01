Τραγωδία στη Βρετανία: Τίγρης επιτέθηκε σε άνδρα που εισέβαλε στον περιφραγμένο χώρο της

Ένας άνδρας που δέχτηκε επίθεση από μια τίγρη όταν πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο της σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από επισκέπτες του πάρκου κατέγραψαν την επίθεση. Ο άνδρας μπήκε σε περιφραγμένο χώρο του Yorkshire Wildlife Park γύρω στις 1.30 μ.μ. σήμερα το απόγευμα, ανέφερε η αστυνομία.

A man has reportedly jumped into the tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife Park in England. Looking at these images, there is something wrong with this man. He is trying to point a finger at the tiger 😭💀 https://t.co/8xCGpfzMNS — Semper Raw ™️ (@SemperRaw) October 10, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο πάρκο έπειτα από αναφορές για την επίθεση, με δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο να μεταβαίνουν αμέσως στον τόπο του συμβάντος. Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι ο θάνατος του άνδρα διαπιστώθηκε στον τόπο του συμβάντος.







Πιστεύεται ότι εκτοξεύθηκαν φιάλες αερίου για να τρομάξουν την τίγρη και να την οδηγήσουν πίσω στο περιφραγμένο χώρο της μετά την επίθεση, γύρω από το οποίο έχει πλέον τοποθετηθεί μαύρο παραπέτασμα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς. Η τίγρη δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στο χώρο μετά το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.







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Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό. Το πάρκο φιλοξενεί δύο τίγρεις του Αμούρ, ένα θηλυκό βάρους 17 stone που ονομάζεται Tschuna και ένα αρσενικό που ονομάζεται Altai, το οποίο έφτασε εκεί μόλις τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Το πάρκο άγριας ζωής, κοντά στο Ντόνκαστερ, εκκενώθηκε και θα παραμείνει κλειστό και την Κυριακή.







Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει έναν άνδρα που φοράει μαύρο φούτερ να γονατίζει στο έδαφος με τα χέρια του ανοιχτά, ενώ η τίγρη του επιτίθεται από πίσω.

Η τίγρη φαίνεται να δαγκώνει τον άνδρα στην πλάτη πριν τον κατασπαράξει στο έδαφος και να στέκεται πάνω του. Ο άνδρας στη συνέχεια δείχνει με το δάχτυλό του το ζώο και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα».







Σε άλλο βίντεο της επίθεσης, φαίνεται η τίγρη να «παίζει» με τον άνδρα και να τον κρατάει στο έδαφος με τα πόδια της.







Ο μάρτυρας Ντόμινικ Φορντ, ο οποίος επισκεπτόταν το πάρκο με την 4χρονη ανιψιά του, είπε ότι του δόθηκε εντολή να απομακρυνθεί από το προσωπικό, το οποίο φαινόταν «ήρεμο». Ο κ. Φορντ ανέφερε ότι έφτασαν ένα αεροασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο και «πάρα πολλοί αστυνομικοί».

Μια άλλη επισκέπτρια του πάρκου, η Τία Χάνσον, δήλωσε στην εφημερίδα «The Star» ότι βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος μαζί με μια φίλη της, όταν έκλεισε ο διάδρομος μεταξύ του περιβόλου της τίγρης και της εξόδου.

Είπε: «Φαίνεται σαν να πήδηξε κάποιος μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε μέσα, είτε έπεσε μέσα. Όταν φεύγεις, πρέπει να περάσεις μπροστά από το περίφραγμα της τίγρης και έχουν στήσει κάθε είδους μαύρα μουσαμά, οπότε δεν μπορούσες να δεις πραγματικά τίποτα».

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