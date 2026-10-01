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GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του

αλεξα
clock 11:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πόσταρε μια τρυφερή φωτογραφία από το γήπεδο, έχοντας τον γιο του στην αγκαλιά του. Παράλληλα έκανε μια τρυφερή εξομολόγηση.

«Δεν έζησα ποτέ τη στιγμή να πάω στο γήπεδο με τον πατέρα μου… Και κάπως έτσι, μαζί του, γιατρεύεται και ένα κομμάτι από το παιδί που ήμουν κάποτε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

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