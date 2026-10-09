ΠΑΣΟΚ: Στο Ηράκλειο η Μιλένα Αποστολάκη – Πολιτική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Οικονομίας, με αρμοδιότητα τις τράπεζες, το ιδιωτικό χρέος και την προστασία των δανειοληπτών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις που θα προστατεύουν τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Μιλένα Αποστολάκη, μαζί με τον Δημήτρη Σπυράκο, Γραμματέα του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση των οφειλών και τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού πλαισίου για τους δανειολήπτες.

Η ανακοίνωση

«Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, και ώρα 19:00, στο Ξενοδοχείο IBIS STYLES HERAKLION CENTRAL (οδός Κορωναίου 26 & Αγίου Τίτου).

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταθέτει ένα ολοκληρωμένο και κοινωνικά δίκαιο σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με επίκεντρο την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στήριξη των συνεπών δανειοληπτών και τη βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, προτείνει την επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της κύριας κατοικίας, μια γενναία και ουσιαστική ρύθμιση έως 120 δόσεων με μείωση τόκων και προσαυξήσεων, έναν αποτελεσματικότερο εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρούς κανόνες για τα funds και τους servicers, ώστε να μπει τέλος στις αυθαιρεσίες και να διασφαλιστούν δίκαιες και βιώσιμες λύσεις για τους οφειλέτες. Στόχος είναι να αλλάξουν οι κανόνες υπέρ της κοινωνίας, δίνοντας πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους θέλουν και μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ομιλητές:

· Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών, Υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας με αρμοδιότητα τις Τράπεζες, το Ιδιωτικό Χρέος και την Προστασία των Δανειοληπτών.

· Δημήτρης Σπυράκος, Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών».

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