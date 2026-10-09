Μητσοτάκης: Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο - Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο πρωθυπουργός απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του για τις επιχειρησιακές πτυχές του καλωδίου, επιμένοντας ωστόσο ότι υπάρχει δρόμος για την υλοποίησή του.

«Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη θέση της Ουάσιγκτον, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας, με το συγκεκριμένο καλώδιο να έχει προοπτική επέκτασης μέχρι το Ισραήλ.

«Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», τόνισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων.

«Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα»

Στην αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο σε όσα συμφωνήθηκαν, αλλά και στον ίδιο τον συμβολισμό της παρουσίας του στην Αθήνα.

«Ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαλόγους», παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επίσκεψη επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον ξεπερνούν το παραδοσιακό πεδίο της άμυνας και επεκτείνονται στην ενέργεια, τις διασυνδέσεις και τις επενδύσεις.

«Αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από έντονη γεωπολιτική αναταραχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εικόνα της επίσκεψης, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να μιλά στην Πνύκα, έχοντας στο φόντο την Ακρόπολη.

«Πολλές φορές και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους», σχολίασε, συνδέοντας τον υψηλό συμβολισμό με τη διεθνή προβολή της επίσκεψης και την επιβεβαίωση της στενής αμυντικής συνεργασίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητας του Μάρκο Ρούμπιο για την αμερικανική προεδρία, απέφυγε οποιαδήποτε πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντάς το προσωπική επιλογή του Αμερικανού πολιτικού. Εξήρε, πάντως, την προσωπική σχέση των δύο υπουργών Εξωτερικών και την προετοιμασία της επίσκεψης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το επιτελείο του.

«Η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι με τη σημερινή κυβέρνηση»

Απαντώντας στην κριτική για τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η ελληνική στρατηγική επιλογή δεν ταυτίζεται με την εκάστοτε ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ», τόνισε, υπογραμμίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας για τη χώρα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τον «Θόλο του Αχιλλέα» και τη συνεργασία για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών δυνατοτήτων.

«Νομίζετε ότι οι Ισραηλινοί το πουλάνε σε πολλούς;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο αμυντικό σύστημα και στην παράδοση πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξή του.

Ο Πρωθυπουργός έσπευσε, ωστόσο, να υπογραμμίσει ότι η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των ισχυρών σχέσεων της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη.

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η Αθήνα δεν διστάζει να ασκεί κριτική στο Ισραήλ όταν θεωρεί ότι οι ενέργειές του δεν συνάδουν με τις ελληνικές αρχές και αξίες.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες, χωρίς αυτές να περιορίζουν τη δυνατότητά της να διατυπώνει αυτόνομες θέσεις στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής.

Για Τσίπρα και τα F-35: «Δεν γνωρίζει τα βασικά»

«Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που ένας άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και θέλει να επανέλθει δεν γνωρίζει τα βασικά», είπε, επίσης, απαντώντας στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα εξοπλιστικά και το ενδεχόμενο απόκτησης αμερικανικών μαχητικών από την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα μαχητικά να αναμένονται το 2029-2030, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Αντιπαρέβαλε την ελληνική πρόοδο με την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει εκτός του προγράμματος: «Να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση», σχολίασε.

«Θα έπιαναν τον Τραμπ από τον γιακά;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών στην Άγκυρα.

«Θυμάστε εσείς καμιά δήλωση του κυρίου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία; Εγώ δεν θυμάμαι», είπε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει τα προηγμένα οπλικά της συστήματα.

Και επιστράτευσε το χιούμορ για να απαντήσει προκαταβολικά σε όσους θα μπορούσαν να του καταλογίσουν υποχωρητικότητα: «Φαντάζομαι θα ήταν οι ίδιοι που θα εισέβαλλαν στον Λευκό Οίκο και θα έπιαναν τον κύριο Τραμπ από τον γιακά για να του πουν “μην τα δώσεις τα F-35”», σχολίασε δηκτικά.

Πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, πάντως, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπογραμμίσει ότι η ισχύς της χώρας αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση για την ασφάλειά της: «Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί τίποτα, αν εμείς πρώτα απ’ όλα δεν αισθανόμαστε και δεν είμαστε ισχυροί», τόνισε.

Το «αεράκι» στο Αιγαίο και η αιχμή προς Σαμαρά

Περνώντας στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε μια ναυτική εικόνα για να περιγράψει τη σημερινή κατάσταση.

«Στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό», είπε, παρατηρώντας ότι στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχουν περίοδοι νηνεμίας αλλά και διαστήματα μεγαλύτερης έντασης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του στη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία μπορεί να διαβαστεί και ως έμμεση απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά.

«Πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν τη Διακήρυξη των Αθηνών», παρατήρησε, υπερασπιζόμενος ένα από τα βασικά κεκτημένα της, την οικοδόμηση σταθερών διαύλων διαλόγου και πολιτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Εξήγησε ότι η αξία αυτής της επικοινωνίας αποδεικνύεται ακριβώς όταν εμφανίζονται δυσκολίες, καθώς επιτρέπει στις δύο πλευρές να σηκώσουν το τηλέφωνο προτού μια ένταση αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση», πρόσθεσε.

«Περιμένουν στραβοπατήματα»

Ο πρωθυπουργός άφησε, τέλος, αιχμές και για τη στάση των πολιτικών του αντιπάλων, κατηγορώντας τους ότι επενδύουν σε ενδεχόμενες αποτυχίες της κυβέρνησης.

«Μερικές φορές αυτοί που θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περιμένουν στραβοπατήματα», ανέφερε, συνιστώντας στους επικριτές του υπομονή.

«Γιατί έπρεπε να πάω σε εκλογές;»

«Γιατί να κάνω εκλογές; Επειδή με βολεύει πολιτικά;». Με αυτό το ερώτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε, επίσης, κάθε παράθυρο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, βάζοντας απέναντι στην εκλογική τακτική την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας σε έναν δύσκολο χειμώνα. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τους υπουργούς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργου για το επόμενο εξάμηνο και έθεσε ήδη το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης: αυτοδυναμία και μια νέα τετραετία με ταχύτερη ανάπτυξη και επενδύσεις.

«Θα ήταν λάθος να εκπέμψουμε μήνυμα αδυναμίας»

Απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά πολιτικούς υπολογισμούς, χωρίς να προσφέρει λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Ομολογείτε κι εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές θα ήταν γιατί με βόλευε πολιτικά», παρατήρησε, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν με την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Μάλιστα, συνέδεσε ευθέως την απόφασή του με τις δυσκολίες που αναμένονται τους επόμενους μήνες: «Ακριβώς επειδή θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δημοσιονομικές αντοχές.

Όπως εξήγησε, θα ήταν «τελείως λάθος» η χώρα να εκπέμψει μήνυμα αδυναμίας, οδηγούμενη σε εκλογές μόνο και μόνο επειδή αυτό θα εξυπηρετούσε την κυβερνητική τακτική.

«Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και να προκαλούμε εκλογές», υπογράμμισε.

Και με μια ακόμη χαρακτηριστική αποστροφή, αμφισβήτησε την αντίληψη ότι μια νέα εκλογική νίκη θα μπορούσε από μόνη της να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες: «Και γίνονται εκλογές και κερδίζουμε. Δεν είναι οι εκλογές κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το θησαυροφυλάκιο».

«Δεν θα κατεβάσουμε τα μολύβια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, στο πλαίσιο αυτό, ότι η απόφαση εξάντλησης της τετραετίας δεν σημαίνει πως η κυβέρνηση θα περάσει σε προεκλογική αναμονή.

«Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στους υπουργούς του.

«Αυτό που δεν θα δεχόμουν ποτέ ήταν να κατέβουν τα μολύβια», τόνισε, εξηγώντας ότι έχει ζητήσει από κάθε υπουργείο σαφές χρονοδιάγραμμα για όσα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η κυβέρνηση να κριθεί για το σύνολο του έργου της και όχι να αφήσει εκκρεμότητες ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Η αναφορά αυτή λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εσωτερικό του Υπουργικού Συμβουλίου: κανένα περιθώριο χαλάρωσης, με το κυβερνητικό έργο να συνεχίζεται μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας.

Το στοίχημα της επόμενης τετραετίας και η αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε και το οικονομικό στίγμα της νέας κυβερνητικής θητείας που θα διεκδικήσει, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στην επιτάχυνση των επενδύσεων.

«Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια τετραετία ρυθμών ανάπτυξης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η χώρα να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στο επενδυτικό πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε με έμφαση τον στόχο της αυτοδυναμίας, συνδέοντάς τον με την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης.

«Γι’ αυτό και επιμένω πάρα πολύ στην αυτοδυναμία. Γιατί η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, αλλά με λογοδοσία», σημείωσε.

Τι είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Ερωτηθείς για τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τον έντονο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο υπουργός Υγείας, επιλέγοντας ωστόσο να σταθεί στο έργο του.

Τον χαρακτήρισε άνθρωπο «πολύ εκφραστικό», προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα στον τομέα της υγείας».

«Καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή»

«Ξέρετε κάποια κυβέρνηση που κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία; Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και εγώ στέλνω πρώτος το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς και την ΚΟ τέτοια σημάδια γιατί η ίδια η κοινωνία δεν τον ανέχεται. Ο πρώτος που θα τιμωρηθεί για μια τέτοια συμπεριφορά θα είναι αυτός που θα υποπέσει γιατί οι πολίτες έχουν σήμερα απαίτηση για το ήθος και το ύφος που δεν συνάδει με τη λογική είμαστε αναντικατάστατοι».

Ερωτηθείς, δε, αν σκέφτεται να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός απάντησε μονολεκτικά και κατηγορηματικά «όχι».

Η απάντηση σε όσους λένε ότι η ΝΔ έχει χάσει την ψυχή της

«Πριν από 10 χρόνια και κάτι παρέλαβα μια ΝΔ που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί εκλογικές ήττες, με το ζόρι έφτανε στο 30%, έδινε την εντύπωση ότι δεν μπορεί να επιστρέψει ως κυβερνώσα παράταξη. Για αυτούς που αναρωτιούνται μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή το DNA μας θα τους πω για κοιτάξτε πίσω τι έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αυτό δεν ήταν που έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη; Δεν ήταν η Ένωση Κέντρου ο μεγάλος εχθρός της Δεξιάς; Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη πρέπει να διευρυνόμαστε και να συμφωνούμε στα πιο πολλά».

Ερωτηθείς για τους πρώην προέδρους που ήταν απόντες στα 52α γενέθλια της ΝΔ είπε «ο κ. Μεϊμαράκης με πήρε και μου είπε ότι έχει μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες, έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση αλλά η στρατηγική μιας ΝΔ που είναι οικονομικά φιλελεύθερη αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα που όμως είναι και κοινωνικά ευαίσθητη που εκφράζει τον συνταξιούχο, τον μικρό επιχειρηματία που απλώνεται σε όποιον Έλληνα πολίτη ως μέρος του σχεδίου που έχουμε περιγράψει».

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