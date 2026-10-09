Κρήτη: Στρατιωτικοί και διπλωμάτες συναντώνται στα Χανιά για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

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Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η νέα συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ την τουρκική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Η συνάντηση εντάσσεται στον διάλογο Αθήνας και Άγκυρας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών.

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