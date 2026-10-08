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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση στους 5 συλληφθέντες για τις ζωοκλοπές

προβατα
clock 19:21 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση ζωοκλοπών στο Λασίθι, με τον 22χρονο από την Κριτσά να κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και τους υπόλοιπους τέσσερις, ηλικίας 23, 24, 28 και 50 ετών, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 48χρονος από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί και φέρεται να είχε ρόλο στην απορρόφηση μέρους των κλεμμένων ζώων. Οι πέντε συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, προκειμένου οι συνήγοροί τους να μελετήσουν τη δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα φέρεται να είχε δράσει συστηματικά σε διάφορες περιοχές του Λασιθίου, με τουλάχιστον επτά ζωοκλοπές και περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα, ενώ εξετάζεται και η παράνομη είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων, ύψους άνω των 99.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 692 κουδούνια αιγοπροβάτων, ενώ κτηνοτρόφοι που φέρονται να έχουν πέσει θύματα της ομάδας καλούνται να αναγνωρίσουν ζώα και να καταθέσουν στις Αρχές.

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