Πλεύρης για Δομή στους Αθανάτους: «Θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες» (βίντεο)

Την προώθηση της δημιουργίας Κόμβων Επιστροφής (Return Hub) στην Αφρική και την επίτευξη της πρώτης σχετικής συμφωνίας με αφρικανική χώρα μετά τα Χριστούγεννα προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Παράλληλα αναφέρθηκε και στις δομές στην Κρήτη επισημαίνοντας πως η Δομή στους Αθανάτους θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες.

«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη»

Συγκεκριμένα, ο Θάνος Πλεύρης, μίλησε για τις μεταναστευτικές ροές, σημειώνοντας ότι στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία αυτές βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με περίπου 6.000 αφίξεις στο εννεάμηνο. Ωστόσο, όπως τόνισε, ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί ο διάδρομος Λιβύη-Κρήτη, όπου οι ροές στο ίδιο διάστημα ανήλθαν περίπου στις 16.000, «δεν είναι ένας αριθμός που δημιουργεί ανησυχία, αλλά ανησυχία υπάρχει για την δεξαμενή που υπάρχει στη Λιβύη», ανέφερε.

«Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη προς την Κρήτη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη μεγάλη «δεξαμενή» προσφύγων και μεταναστών που βρίσκεται στη Λιβύη. Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τη Λιβυκή Ακτοφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ροές και να διατηρηθεί η κατάσταση υπό έλεγχο. «Σε μια ανοιχτή θάλασσα προκειμένου να αποτρέψουμε περαιτέρω ροές και να μειώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, πρέπει να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία», τόνισε. « Άρα έχουμε χαμηλές ροές, συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν ανησυχητικό διάδρομο, που είναι αυτός της Λιβύης- Κρήτης, αλλά θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Έχουμε αυξήσει και τις επιστροφές, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε και επιμένουμε, ότι το σύμφωνο μετανάστευσης, ο κανονισμός επιστροφών είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει να υπάρχει και ο έκτακτος μηχανισμός », συμπλήρωσε.

Δομές στην Κρήτη

Σε ό,τι αφορά τις δομές στην Κρήτη, είπε ότι η δομή στην Αγυιά Χανίων είναι έτοιμη και λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η νέα δομή στους Αθανάτους, με τις πολεοδομικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται, ώστε να καταστεί σύντομα λειτουργική. «Η δομή στα Χανιά είναι έτοιμη, η Αγυιά είναι έτοιμη, λειτουργεί κανονικά. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους Αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά, ως προς τις εργασίες τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη (σ.σ. δομή) που δεν κάνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγυιά λειτουργεί κανονικά και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική...», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Όπως είπε, η Ελλάδα ήδη συνεργάζεται με την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία για τη δημιουργία Return Hub στην Αφρική, με στόχο να υπάρξει η πρώτη συμφωνία με αφρικανική χώρα μετά το τέλος του έτους.

«Υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δημιουργία των Return Hubs τοποθετείται μέσα στο 2027, αποτελώντας ακόμη ένα εργαλείο στην ευρωπαϊκή και ελληνική πολιτική επιστροφών.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ελληνική πρόταση για έναν έκτακτο ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, ο οποίος θα μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προβλέπει ακόμη και αναστολή της διαδικασίας ασύλου. Όπως τόνισε, η πρόταση έχει γίνει καταρχήν αποδεκτή από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει τις επιστροφές και να εργάζεται για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, υπογραμμίζοντας πως οι επιστροφές και τα Κέντρα Επιστροφής αποτελούν κρίσιμο μέρος μίας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής.

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