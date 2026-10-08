Κρήτη: 137 αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές – Κανένα «κόκκινο» κτίριο, τη Δευτέρα οι επαφές με τους Δημάρχους

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών στις περιοχές της Κρήτης που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Τα συνεργεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) συνεχίζουν τους ελέγχους στα πληγέντα κτίρια, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η κατάσταση και να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα για την κρατική αρωγή.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση, έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 137 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές της Κρήτης. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 127 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ 10 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», καθώς απαιτούνται εργασίες ή περαιτέρω έλεγχοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένα κτίριο με χαρακτηρισμό «κόκκινο».

Στον Δήμο Ιεράπετρας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 66 αυτοψίες, με 63 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα και 3 κίτρινα. Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχουν ελεγχθεί 49 κτίρια, από τα οποία 48 χαρακτηρίστηκαν πράσινα και ένα κίτρινο. Στον Δήμο Αμαρίου πραγματοποιήθηκαν 10 αυτοψίες, με 4 πράσινα και 6 κίτρινα κτίρια, ενώ στο Οροπέδιο Λασιθίου έγιναν 9 αυτοψίες, όλες με πράσινο χαρακτηρισμό. Στον Δήμο Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν 3 αυτοψίες, με όλα τα κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα.

Οι έλεγχοι έχουν επεκταθεί σε αρκετές δημοτικές και τοπικές κοινότητες που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μεταξύ άλλων, αυτοψίες έχουν πραγματοποιηθεί στον Αβρακόντε, τον Άγιο Γεώργιο Λασιθίου, τον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, την Αξό, το Βένι, τη Βισταγή, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, το Μαρμακέτο, τα Πλατάνια, το Σταυροχώρι, τα Σχινοκάψαλα, το Τζερμιάδο και τον Φουρφουρά.

Σε ό,τι αφορά το είδος των κτιρίων που έχουν ελεγχθεί, από τις 137 αυτοψίες οι 75 αφορούν κατοικίες, ενώ 36 αφορούν επαγγελματικούς χώρους. Οι υπόλοιπες 26 αυτοψίες αφορούν λοιπές κατασκευές, όπως αποθήκες, στάβλους και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Η εικόνα που καταγράφεται από τους μέχρι τώρα ελέγχους αναμένεται να επικαιροποιείται καθημερινά, καθώς τα συνεργεία συνεχίζουν την αυτοψία των πληγεισών περιοχών. Στόχος είναι να υπάρξει πλήρης αποτύπωση των ζημιών και να καταγραφούν με ακρίβεια οι ανάγκες που έχουν προκύψει μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, δήλωσε: «Οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγείσες περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Τη Δευτέρα θα υπάρξει επικοινωνία με τους Δημάρχους όλων των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στις πληγείσες περιοχές, ξεκαθαρίστηκε το χρονοδιάγραμμα, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να προχωρήσει άμεσα. Αυτό που προέχει τώρα είναι η πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να γίνει χωρίς καθυστερήσεις. Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται, με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

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