Κρήτη: Τέσσερις ημέρες στο "σκοτάδι" της επίσημης ενημέρωσης μετά τη θεομηνία

Τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, η επόμενη ημέρα βρίσκει το νησί να μετρά ακόμα τις πληγές του. Ενώ τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, το οδικό δίκτυο και την αγροτική παραγωγή είναι εμφανή, δεν υπάρχει καμμία επίσημη ενημέρωση για τους μηχανισμούς της κρατικής αρωγής, εν μέσω διαμαρτυριών των τοπικών αρχών και των πολιτών.

Σε απόγνωση οι πληγέντες – «Βουλιαγμένο» το Οροπέδιο Λασιθίου

Η εικόνα σε πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει αποκαρδιωτική. Στο Οροπέδιο Λασιθίου, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραμένουν κάτω από το νερό, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις και κατολισθήσεις, αφήνοντας αποκλεισμένες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ οι δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών πιέζουν για την άμεση κήρυξη των δήμων τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των υποδομών και των δικτύων ύδρευσης.

Η διαδικασία των αποζημιώσεων

Κλιμάκια εκτιμητών του ΕΛΓΑ βρίσκονται ήδη στο πεδίο, καταγράφοντας με ταχείς ρυθμούς τις ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων από τους παραγωγούς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσω των τοπικών ανταποκριτών, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για άμεση συμπλήρωση των αιτήσεων ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις προκαταβολές.

Ανοίγει η πλατφόρμα κρατικής αρωγής

Επίσης μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της Κρατικής Αρωγής (arogi.gov.gr). Μέσω αυτής, οι πλημμυροπαθείς θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την αποζημίωση κατεστραμμένου οικιακού εξοπλισμού, την κάλυψη πρώτων αναγκών, καθώς και για τις ζημιές που υπέστησαν επαγγελματικοί χώροι και επιχειρήσεις.

Στοίχημα η γραφειοκρατία

Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται ήδη στο πεδίο διενεργώντας αυτοψίες, ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για τις δημοτικές αρχές και την κυβέρνηση παραμένει η ταχύτητα.

Οι πολίτες, έχοντας νωπές τις μνήμες από ανάλογες καταστροφές του παρελθόντος, ζητούν να παρακαμφθούν οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε οι ενισχύσεις να φτάσουν άμεσα στους δικαιούχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρατικά «φέσια»: Εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δισ. ευρώ τον Αύγουστο