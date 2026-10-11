Μπάσκετ: Κυπελλούχος Κρήτης για 2η φορά ο ΑΟΚ Χανιά

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Ο ΑΟΚ Χανιά στέφθηκε Κυπελλούχος Κρήτης για δεύτερη φορά στην ιστορία του, κερδίζοντας με 76-69 τον Εργοτέλη στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στο Κλειστό Χανίων.

Παρά το αρχικό 14-0 των “κιτρινόμαυρων”, ο ΑΟΚΧ έβγαλε αντίδραση και έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Διαιτητές: Παπαδόπουλος – Σταυρουλάκης – Μπουζουνιεράκης



Δεκάλεπτα: 13-18, 34-32, 58-56, 76-69

ΑΟΚ Χανιά (Ηλίας Κατσιάνος): Παντελέλης 14 (3), Μπουγάς 2, Κοντογιώργος 11, Κανάρος 2, Κοπίλης, Μαρινάκης 10, Αντωνίου 5 (1), Γιαννίκος 3 (1), Μωχάμεντ-Κριτσωτάης 13, Παπαλιονάκης 2, Κουμαρτζάκης 14(1)

Εργοτέλης (Παντελής Χριστοδούλου): Ηλιάκης 7 (1), Πέτρου 14, Πετροσιάν, Μπαγλάνης 10, Βλαχάκης 20 (6), Πάσχος 8 (1), Μαματζάκης 8, Αβανίδης 2, Σούτας