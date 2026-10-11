Αφροδίτη Λατινοπούλου: "Η Αριστερά ευθύνεται για τις περισσότερες δολοφονίες" (βίντεο)

Σφοδρή επίθεση κατά της Αριστεράς και των αντιφασιστικών οργανώσεων (Antifa) εξαπέλυσε η πρόεδρος του κόμματος Φωνή της Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου .



Σύμφωνα με δηλώσεις της στο «MEGA Non Stop», η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε πως η Αριστερά ιστορικά ευθύνεται για τις περισσότερες δολοφονίες, ενώ παράλληλα κάλεσε την κοινή γνώμη και το πολιτικό σύστημα να καταδικάσουν συνθήματα όπως το «τσακίστε τους νεοναζί».

Η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους φράσεις από την πλευρά των Antifa αποτελούν ρητορική μίσους και υποκίνηση σε βία, η οποία δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή.

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